El estremecedor relato de la ex pareja del Teto Medina, que lo denunció por violencia de género

Un nuevo caso de violencia de género salió a la luz en la última semana. Nuevamente, uno de los involucrados es una figura del mundo del espectáculo. En este caso, se trata del Teto Medina. Quien lo acusó, fue su ex pareja, la diseñadora Mónica Fernández. Tras ello, el periodista habría caído en un cuadro depresivo del cual no puede salir y fue internado este fin de semana en la Clínica Privada de Reposo Abrines de Quilmes. Según le recomendaron los médicos, debe permanecer allí por, al menos, un mes.

En la mañana del lunes, quien estuvo en pareja con el Teto Medina durante cinco años, reveló intimidades del periodista que nadie conocía, en diálogo con “Los Ángeles de la Mañana”. Anteriormente, declaró que está dolida por su internación. “Yo le decía que se levante, que se cambie, que no podía estar así. Fue una debacle”, señaló, muy angustiada.”

Según Mónica, el ex integrante de VideoMatch no había podido superar la pérdida de su padre y el haber fracasado en varios trabajos en los medios. Sobre la última vez que lo vio, la diseñadora recordó: “Estaba con una botella de Absenta en una bolsa. Me dijo que iba a grabar un CD. Me pidió que quería manejar y se llevó todos los conitos de la Juan B. Justo. Rompimos las dos cubiertas de mi auto”.

“Yo estaba enamorada, es el amor de mi vida. No lo van a creer, pero entre el 2014 y 2015 fui a averiguar para tener un bebé. Él me acompañó, le brillaban los ojos. Mi hijo lo quería, yo no quiero llorar…”, confesó Fernández en diálogo con Ángel de Brito. “Él me contó historias de su mamá, se quebraba porque la extrañaba. Nos quedábamos charlando un montón. Me mostraba cosas de música. Es súper inteligente y sabe hablar inglés. No entendía cómo no podía explotar eso y se estaba viniendo abajo. A los 57 años podía estar más arriba”, agregó.

En otra línea, Mónica reveló que el Teto Medina era adicto y que la obligaba a consumir. También, que le había propuesto hacer un trío, a poco de haber perdido a su madre. Además, el abogado defensor de la denunciante, Alejandro Cipolla, agregó que su clienta también denunció “un episodio ocurrido en un hotel alojamiento, en el que él la privó de la libertad durante 36 horas bajo amenazas y fuerza, mientras que consumía cocaína”.

“Teto pasaba la toallita para que nadie mire que él había consumido en todos los hoteles, era un idiota”, sumó ella. Antes de terminar la entrevista, Ángel de Brito y sus panelistas le consultaron a Mónica si le daría una nueva oportunidad al Teto Medina en caso de lograr recuperarse de sus adicciones. “Ayer yo dije que sí, pero mi hijo me dijo que si él aparece lo mata”, confesó la invitada sobre una conversación que tuvo en el ámbito familiar.