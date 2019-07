¡Para cada signo Netflix tiene preparada una serie especial! A tomar nota

Entre las casi 6.000 series y películas que tiene Netflix, a veces es difícil encontrar una serie que te atrape. Pero según tu signo hay una serie destinada para que veas.

Si sos de Aries, la serie para vos es “This is Us”. Las personas de este signo les encanta el melodrama, pero para que le pase a otro. Les encanta ver programas sobre cómo las personas se comportan en su peor y su mejor momento, o cómo supera a las dificultades.

Aries es un signo de personas muy fuertes y capaz de hacer cualquier cosa para salirse con la suya, por lo que una serie como “This is Us” es perfecta para ellas: es muy emocional, sacando lo mejor y lo peor de cada protagonista, con sus toques justos de protagonismo.

“Orange is the New Black” es una serie ideal para las personas de Tauro. Este signo de tierra valora la familia y todas las estructuras que le anclan a la realidad. No le importa esforzarse por mantener el statu quo de las cosas, porque le gusta la rutina. Es muy trabajador, inteligente y ambicioso.

Con ese respeto por los grupos organizados, le encantará ver “Orange is the New Black” para descubrir cómo las prisioneras de la cárcel federal de Litchfield trabajan junta, por su lealtad y para intentar crear un hogar entre todas.

El signo de Géminis tiene un lado claro y un lado oscuro, por lo que “Stranger Things” y el Upside Down es la serie ideal. Quizás las personas de Géminis serían felices en ambos lados y es que los nativos en este signo se sienten atraídos por cosas extrañas y amorosas que no son predecibles. Ellos creen que hay infinitas posibilidades en el mundo y lo disfrutan con su talante divertido, jovial, amable y elocuentes.

Una de las series de Netflix, “Grace and Frankie” es ideal para Cáncer. Los personajes de Jane Fonda y Lily Tomlin tienen que pasar por un divorcio. Sus maridos las dejan porque reconocen su homosexualidad y se convierten entre sí en pareja. A ellas no les queda más que apoyarse mutuamente, desarrollando una amistad maravillosa que encantará a los Cáncer. Una historia doméstica perfecta para el signo más doméstico.

Lealtad, fuerza, inteligencia y valentía son algunas de las cualidades que identifican a Leo y coinciden con los valores que aparecen en esta serie británica, “Bodyguard”. Se trata de un joven veterano de guerra asignado para proteger a una política muy ambiciosa y agresiva en relación a la lucha antiterrorista. Los Leo entienden lo que supone ser leal, por lo que disfrutarán con esta serie.

La serie de Netflix “Queer Eye” es sobre cambios de estilo y emociones ideales para las personas de Virgo, un signo que se caracteriza por ser muy minucioso, con un corazón enorme y una mente bastante ansiosa. Todo aquel que le encanta ordenar el caos, como es el caso de Virgo, puede satisfacer sus necesidades de perfeccionismo con esta serie.

El personaje principal de la serie “Crazy ex-girlfriend” es Rebecca Bunch, una mujer romántica que siempre está previsualizando lo que le puede pasar, pero no es así. Como le sucede a las personas de Libra, que son muy ardientes en todo aquello que emprenden y lo hacen con gran entusiasmo, pero son capaces de dejarlo de golpe tal y como lo han empezado.

Escorpio es un signo que ante los demás aparece como un poco misterioso, pero exige saber la verdad del resto. Por eso, los Escorpio disfrutarán con una serie sobre un agente del FBI que investiga sobre los verdaderos orígenes de los criminales.

Obsesivo y meticuloso, cuando los escorpiones meten sus garras en algo, no se sueltan fácilmente, por lo que “Mindhunter” se convierte en la serie de Netflix perfecta para ellos.

Sagitario es el signo más positivo del Zodiaco, que se sabe relacionar con facilidad, que es abierto de mente, que es sincero y que no le gusta dejarse ningún proyecto por hacer porque están dispuestos a aprender de todo lo que se les ponga por delante. “Glow” es la serie que supone cambios constantes y la imprevisibilidad de cada día.

Entre los valores que más aprecia el Capricornio destaca el trabajo arduo, la dedicación, la fidelidad en todas sus acepciones, el espíritu emprendedor y saber que, a pesar de todo, solo algunos pocos son los verdaderos amigos. Pero también los nativos en este signo son conocidos por su ambición, por lo que “House of Cards” es la serie que disfrutaran las personas de este signo.

Acuario pueden ser tímido y sensible pero también muy extrovertidos y con ganas de hacer algo por la gente. Les gusta relacionarse con alguien sociable y se interesan por el futuro por lo que las historias relacionadas con distopías, extraterrestres o nuevas tecnologías, son ideales. “Black Mirror” encaja con este signo ya que tiene ciencia ficción, pero siempre con un enfoque real.

Piscis es un signo romántico con la cabeza en las nubes, pero siempre en contacto con su lado más imaginativo y espiritual. Sensible, con tolerancia y sentimiento sobre los demás, la serie ideal para este signo es “Outlander”, una historia de amor entre una inglesa viajera en el tiempo y su marido escocés.