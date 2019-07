El insólito lugar que eligió Demi Lovato para hacerse un nuevo tatuaje

El 2019 comenzó con grandes dificultades para Demi Lovato. La cantante de 26 años fue ingresada a principios de este año en un centro de rehabilitación tras haber sufrido una sobredosis que casi le cuesta la vida. Un mes antes, la artista había celebrado los “seis meses de abstinencia”.

“Lo que aprendí es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y no lo he hecho aún. Voy a seguir peleando”, había asegurado Demi Lovato en una entrevista en agosto del año pasado tras recuperarse de una sobredosis anterior.

En mayo de este año, ya recuperada, la cantante estadounidense viajó a las increíbles playas de Bora Bora junto a un grupo de amigos y se mostró nuevamente a través de las redes sociales. Diosa como siempre, Demi Lovato posó con infartantes bikinis y demostró que está recuperada totalmente.

Demi Lovato compartió una fotografía de su nuevo tatuaje y demostró ser una más de las celebrities adictas a la tinta. Aunque éste no es el primer tatuaje de la artista, lo que sorprendió a sus seguidores fue el lugar que eligió para hacérselo.

Pequeño y en un lugar muy original, Demi Lovato se grabó la palabra “Me” en un dedo de su mano izquierda. De esta manera, la artista demostró que lo que verdaderamente importa en esta vida es cuidar de uno mismo por encima de todo.