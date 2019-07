El Gobierno, tras las dudas de Francia sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea: "Confiamos en que se va a cumplir"

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aseguró que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur "es muy equilibrado en términos de demandas y concesiones" de ambos bloques regionales, y volvió a expresar su confianza sobre el aval que le darán los parlamentos al convenio.

Las declaraciones del funcionario tuvieron lugar luego de la advertencia de Francia en relación a la integración de las economías latinoamericanas y europeas. Francia no está "por ahora preparada para ratificar" el acuerdo comercial firmado tras 20 años de negociaciones, afirmó hoy la portavoz del gobierno francés, Sibeth Ndiaye. "Vamos a mirarlo con detalle y, en función, de estos detalles se va a decidir", agregó en una entrevista con la cadena de noticias BFM.

Ante esto, Sica planteó que si Francia dice que quiere analizar el convenio es porque "quizá esté diciendo que no ganó todo lo que quería o que tuvo que ceder más de lo que quería; de todas maneras es una buena señal para nosotros".

Francia ha sido uno de los países más reacios al acuerdo porque teme que su influyente sector agrícola se vea afectado por la llegada masiva de productos sudamericanos al mercado, especialmente por las importaciones de vacuno y azúcar, así como las exigencias con respecto a los compromisos ecológicos.

Los ganaderos franceses, muy dependientes de las subvenciones europeas y organizados en explotaciones familiares extensivas que producen pocos ingresos (10.000 a 12.000 euros de media en 2018, según la Federación Nacional Bovina), consideran que no lograrán competir con las "fábricas de carne" latinoamericanas.

Y más aún teniendo en cuenta las diferencias en las prácticas de ambos continentes, que no les favorece: mientras que en la UE cada vez hay más normas medioambientales, en América se usan antibióticos como hormonas del crecimiento y soja modificada genéticamente.

EL PLAN ECONÓMICO

Por otro lado, y consultado por radio La Red, Dante Sica se explayó sobre la economía local, y afirmó que "la crisis tocó su piso en el primer trimestre", porque "todos los datos de abril, mayo y junio son mejores con relación a los meses anteriores". Sin embargo, señaló la necesidad de mantener "mucha cautela". "De casi 6 millones de trabajadores bajo convenio colectivo ya tenemos cerradas paritarias con casi 5 millones, eso se empieza a notar en la caída de la desaceleración del consumo".

Sobre el impacto que tuvieron el regreso de planes como "Ahora 12" o "Precios esenciales", el Ministro de Producción y Trabajo reconoció que "hoy son un complemento y un alivio porque reconocemos que ha habido una situación muy fuerte de caída el año pasado y teníamos que generar algunas condiciones de alivio".

"Estamos con una tendencia a la baja de la inflación, tenemos que tener medidas serias como las que estamos tomando y no magia; el proceso tiene que ser sostenido y firme en un país donde por décadas tuvo inflación en promedio muy alta. Esta es una guerra que nos va a llevar algunos años hasta llegar a una inflación anual de un dígito", señaló.

Por otro lado, reconoció que uno de los principales problemas de la economía es la no generación de empleo. "Tenemos una economía que no genera empleo y no ha generado empleo en los últimos años, hay una maraña que no solo compete al Poder Ejecutivo sino también a la justicia laboral, la cual muchas veces es más parte del problema que de la solución".

