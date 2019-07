La llamativa confesión de Eugenio Zaffaroni

"Soy peronista, lo fui toda la vida", así definió su postura partidaria Raúl Zaffaroni en un reportaje, donde aprovechó para volver a cuestionar al gobierno de Mauricio Macri.

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia calificó de "primitivos" a los funcionarios de Cambiemos, a quienes atribuyó el supuesto pedido de despido de Roberto Navarro de la señal C5N.

Lo aseguró durante un reportaje en El Destape, la radio de Navarro. "Tienen el poder, sí. Manejan un segmento judicial, tienen casi un monopolio de medios, le llenan la cabeza a la gente pero la única verdad es la realidad y la realidad llega cuando no alcanza el dinero para fin de mes", dijo parafraseando al general Juan Domingo Perón.

"Te van a decir peronista, Raúl", le dijo irónicamente el conductor del programa. Y el ex juez del máximo tribunal respondió: "Soy peronista, lo fui toda la vida, no es nada nuevo".

El actual integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habló respecto al proceso electoral rumbo a las PASO y aseguró que "las cosas se van ordenando" y que "habrá una salida institucional".

La frase podría pasar desapercibida, pero el año pasado Zaffaroni levantó polémica al sumarse al "club del helicóptero" y pedir "que este gobierno se fuera lo antes posible", expresión que compartió junto a Luis D'Elía, Fernando Esteche y Hebe de Bonafini

Días atrás, defendió a los ex funcionarios kirchneristas detenidos en el marco de causas por corrupción, a quienes calificó como "presos políticos". Y desde la Asociacion de Magistrados, que preside Marcelo Gallo Tagle, rechazó esa definición, y sugirió no banalizarlos.

Este martes, volvió a cuestionar "la interferencia política" desde la justicia, a la que acusó de "estar violando principios elementales".

"No se puede manejar la prisión preventiva como extorsión. Los jueces naturales son los designados por la ley y ante el hecho de la causa, no por decreto del Ejecutivo que mueve jueces y arma cámaras", agregó.

Al ser consultado por su interés para integrar un próximo gobierno, Zaffaroni negó que tenga esa intensión. "Quiero terminar mi mandato en la Corte Interamericana, de ninguna manera me pasó por la cabeza (ser funcionario", señaló.

"Lo que digo es en el marco de la Constitución, nada de borrar el Poder Judicial ni estupideces por el estilo, no se me han ocurrido nunca", concluyó el ex magistrado de la Corte.

