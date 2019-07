El Gobierno se desmarca de Elisa Carrió y aclara que no analiza una ley para revisar juicios contra militares

La líder de la Coalición Cívica sorprendió a la Casa Rosada, donde aseguran que no se evalúa un proyecto para revisar condenas.

"Lo bueno de (Elisa) Carrió es que puede decir cualquier cosa. Lo malo de Carrió es que puede decir cualquier cosa". Sonriente, y antes de ingresar a la reunión de la mesa judicial del Gobierno, un importante funcionario respondió con una humorada y aclaró que "no está ni siquiera en análisis" la propuesta que hizo este martes a la noche la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, quien pidió "una ley que pueda habilitar la revisión de muchos juicios injustos y sin debido proceso legal contra militares".

Según confirmaron otras fuentes, la iniciativa ni siquiera se evaluó en la mesa judicial. Sucede que el pedido de Carrió generó sorpresa en la Casa Rosada.

“Debe ser un proyecto de Lilita. Nosotros no estamos trabajando en ningún proyecto en ese sentido”, aseguró un funcionario de la primera línea del Gobierno.

En el Ministerio de Justicia, a cargo de Germán Garavano, quien en su momento sufrió el embate de Carrió, también dijeron desconocer la iniciativa. "No hay forma legal... Lo que dijo ella no hay forma de ordenarlo por ley", remarcaron.

¿Qué pidió Carrió? "Me gustaría una ley que pueda habilitar la revisión de muchos juicios injustos, sin debido proceso legal, contra militares que no tuvieron nada que ver" con la cúpula de la dictadura, dijo la diputada en TN. Y precisó que se refería a "los que tenían 18 años y están condenados sin pruebas". "¿Cómo un cabo de 19 años puede desobedecer a (Cristino) Nicolaides?", planteó, en relación al último jefe del Ejército durante la dictadura.

También, advirtió que "los derechos humanos son para todos" y cuestionó que haya jueces que rechacen conceder el arresto domiciliario a condenados por lesa humanidad de más de 70 años. "No creo en la venganza, no puede ser que haya gente tan grande en la cárcel", consideró.

Respecto a este último punto, desde el Gobierno indicaron que en los últimos años, a partir de la implementación de la tobillera electrónica, muchos jueces comenzaron a resolver los pedidos de las defensas. "Antes la orden era rechazar cualquier pedido de un condenado por lesa humanidad. Nosotros le soltamos las manos a la Justicia para que decida con libertad. en todos los temas", expusieron.

En un año electoral, la intención del Gobierno es evitar cualquier polémica. Más después del impacto que se desató el año pasado, cuando Organismos de derechos humanos advirtieron sobre un listado que el Gobierno envió un listado al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, encabezado por el juez de Casación Gustavo Hornos, donde figuraba casi un centenar de represores en condiciones de cumplir condena en su domicilio.

De todos modos, por lo bajo, no son pocos los funcionarios que coinciden con Carrió y consideran que, en muchos juicios de lesa humanidad entre 2003 y 2015, por el impulso que le dio el Gobierno K al tema, desde la Justicia no se cumplió con el nivel de certeza que exige la ley para emitir una sentencia condenatoria. "Hay opiniones diversas, pero proyecto, seguro que no", sostuvieron en Balcarce 50, donde rápidamente tomaron nota de que sectores kirchneristas pretendieron equiparar la postura de Carrió con el aviso de Alberto Fernández a la Justicia, cuando dijo que van “a tener que revisar muchas sentencia” en casos de corrupción K.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Ignacio Ortelli