Tras la derrota con Brasil, Lionel Scaloni se expresó sobre su futuro al mando de la Selección

Tras la dura derrota con Brasil en la semifinal de la Copa América, dos ideas revoloteaban en la cabeza de muchos, con respecto al partido de la Selección Argentina. Una de ellas era sobre el futuro y los pasos a seguir para este grupo. La otra versaba sobre el sospechoso arbitraje del que fueron víctima los jugadores argentinos. Estas dos cuestiones fueron puestas en palabras por Lionel Scaloni.

Hoy demostramos que este grupo de jugadores siente la camiseta como nadie”, arrancó el técnico del seleccionado nacional, bancando a sus dirigidos. “Dejamos una imagen para el futuro de esta Selección, y un camino a seguir muy bueno. Fuimos superior al rival. Si tomamos consciencia de lo que hicimos hoy todo lo que venga será positivo”, extendió.

Después, fue consultado sobre el dudoso arbitraje y tuvo la posibilidad de hacer su descargo: “No me gustó el árbitro, y yo no soy de hablar. En las jugadas chiquitas siempre la decisión fue para el otro lado. No estuvo a la altura de un partido de este calibre”.

E hizo hincapié en cuestiones puntuales sobre la actuación del juez Roddy Zambrano y compañía. “Estuve todo el rato al lado del juez de linea, del cuarto. Tagliafico tenía amarilla y el juez de línea le decía continuamente ‘cuidado, cuidado’. El juez de línea no le tiene que avisar a un jugador que tiene amarilla. No puede condicionar continuamente”, remarcó el técnico.

En el transcurso del partido hubo dos jugadas que podrían haber sido penales para Argentina. La primera, un rodillazo sobre Agüero en el área rival que cortó su avance hacia el arco. La segunda, un topetazo a Otamendi en una jugada sin pelota, que fue revisada por la terna del VAR y descartada como falta en el área.

Curiosamente, en la primera situación, el equipo de televisación de la competición decidió ni siquiera pasar una repetición de la jugada, que encima culminó con el segundo gol de Brasil. Ni el árbitro ni los jueces del VAR parecieron darle mucha trascendencia a una jugada que despertó las protestas de todo el banco argentino.

Finalmente, el actual técnico de la Selección dejó una interesante reflexión para el futuro. “Si los argentinos nos damos cuenta de que a veces perder tiene cosas positivas, hemos dado un paso adelante. Si solo vale ganar, entonces sí que no sirve”, concluyó Lionel Scaloni.