Lionel Messi, enfurecido: "Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y nunca fueron al VAR

"Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y no fueron nunca al VAR. Te da bronca porque hicimos un esfuerzo muy grande, todas las boludeces fue para ellos y las tarjetas para nosotros. En esta Copa se cansaron de cobrar boludeces, manos boludas, penales pelotudos... Son jugadas que te van sacando de partido, te vas desquiciando. El árbitro nos dijo que nos iba a cuidar y nos faltó el respeto con el arbitraje que tuvo".

Lionel Messi mostró como pocas veces su enojo con un arbitraje, en este caso del ecuatoriano Roddy Zambrano. Un topetazo contra Otamendi dentro del área y una falta contra el Kun Agüero, que muchos pidieron penal, sacaron de eje a varios jugadores del seleccionado. "Ojalá la Conmebol haga algo aunque no creo porque Brasil maneja todo, es muy complicado", se lamentó el capitán

"Nosotros dejamos todo. Ojalá se respete a estos chicos, es un comienzo y es el futuro. Argentina tiene para seguir creciendo", completó La Pulga.

Sergio Agüero también habló de la polémica por el no uso del VAR. "El árbitro me dijo 'me avsian que no hubo nada' y puede que no lo haya visto, pero es raro que no lo haya visto un quinto árbitro en el VAR", comentó el delantero de Manchester City. "El VAR funcionó muy bien hasta hoy. Es increíble" dijo y habló de la jugada del penal que finalmente terminó en el gol de Firmino. "Siento un toque de Dani Alves y caigo. Pero la jugada no la revisaron. Después llega la réplica y Brasil consigue el segundo gol", consideró.