Alberto Fernández convocó a los gobernadores peronistas: quiénes concurrirán y quiénes no

Frente al poder de La Cámpora en el entorno de Cristina Fernández; el rol de Sergio Massa con lo que le quedó del Frente Renovador (suficiente para negociar a su favor en la boleta de diputados nacionales y garantizarse la reelección de intendentes propios), Alberto Fernández apunta a consolidar el respaldo de los gobernadores. Su discurso se centra en el federalismo y la reactivación de las economías regionales y hasta terció a favor de varios mandatarios en la discusión por el armado de las listas con el Instituto Patria donde Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Eduardo 'Wado' de Pedro buscaron consolidar su presencia en el Senado y algunos lugares clave en las listas de precandidatos a diputados.

El apoyo de los incondicionales

La semana pasada Fernández viajó a Tucumán y después a Misiones. En el primer caso ya había conversado con el gobernador Juan Manzur personalmente cuando lo visitó en el Sanatorio Otamendi donde estuvo internado por la inflamación de la pleura. Pero además volaron juntos desde San Miguel de Tucumán para participar del Congreso de La Bancaria que lideró el radical kirchnerista Sergio Palazzo. En ese Congreso también estuvo Mariano Arcioni, el gobernador de Chubut.



En Misiones el jefe político local, Carlos Rovira, le sentó a todos sus intendentes en una charla en el Centro de Convenciones donde lo acompañó el gobernador electo Oscar Herrera Ahuad. Después almorzaron los tres junto al gobernador Hugo Passalacqua. Los misioneros van con boleta corta a las PASO por lo que desde Alberto Fernández a Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey y Cambiemos les hacen señas para acercarlos. En el Frente de Todos resaltan los gestos hacia la fórmula Fernández-Fernández y esperan que repartan su boleta cortada junto la local.

Manzur, que está organizando el acto central del 9 de Julio (todavía sin la confirmación de la presencia del presidente Mauricio Macri), se ocupó de llamar a algunos gobernadores. A otros los invitó Alberto Fernández, por ejemplo a Sergio Uñac que fue su primer anfitrión el pasado jueves 20 de Junio en San Juan.

Este miércoles entonces, almorzarán en México 337 (lugar de la cita), Alberto Fernández, Manzur y Uñac. También ya avisaron que estarán la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y la de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, que además es amiga del precandidato presidencial.

Ante una consulta de Infobae, se aclaró que irán los gobernadores en ejercicio, no los electos que apoyan la fórmula Fernández-Fernández, por lo que estará la fueguina Bertone y no su adversario el radical K Gustavo Melella quien tras vencerla será el próximo gobernador. En las elecciones nacionales el Frente de Todos lleva sus candidatos mientras que Forja, por el otro lado, va con lista corta aunque Melella prometió hacer campaña por la misma fórmula nacional.

Los ausentes del almuerzo peronista

Con Cristina fuera del país, el precandidato a presidente del Frente de Todos quiere mostrar que los gobernadores peronistas están con él después de que Miguel Ángel Pichetto se sumara a la fórmula de Cambiemos con la expectativa de acercar a alguno de ellos y ofrecer promesas de gobernabilidad.

Entre los que se sumarían a la foto se cuentan el formoseño Gildo Insfrán, el entrerriano Gustavo Bordet, el santiagueño Gerardo Zamora, la catamarqueña Lucía Corpacci, el riojano Sergio Casas y el puntano Alberto Rodríguez Saá con quien Fernández mantiene buena relación aunque prefirió no meterse en la pelea entre él y su hermano Adolfo Rodríguez Saá en la disputa por la gobernación.

Los que no estarán, obviamente, son Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti. El salteño es precandidato a vicepresidente por Consenso Federal, compañero de fórmula de Roberto Lavagna. Y el cordobés avisó que recibirá a todos pero por ahora se mantiene prescindente de la pelea nacional aunque sigue recibiendo mensajes desde el Frente de Todos. Varios intendentes y referentes de Hacemos por Córdoba ya anunciaron que trabajarán al mismo tiempo por la boleta corta del espacio con sus precandidatos a diputados nacionales y por la fórmula que integran los Fernández.

Schiaretti clausuró el tema en una declaración este martes a Cadena 3: "La decisión que ha tomado peronismo de Córdoba es ir con una boleta corta, no apoyar ningún candidato a presidente. El peronismo de Córdoba no apoya ningún candidato presidencial y lo importante no es lo que diga ni el gobernador ni otros dirigentes, lo importante es que Córdoba necesita diputados nacionales que defiendan la provincia porque nadie va a tener mayoría en el Congreso. Entonces, toda nuestra energía está puesta a defender la lista de Hacemos por Córdoba, porque ¿cuál es la garantía de nuestros diputados? Nuestros diputados defienden a Córdoba, cuidan a Córdoba. Los otros diputados, en un momento donde la grieta sigue profundizándose, mantienen disciplina partidaria".

A pesar del enojo, estaría Peppo

La sorpresa será Domingo Peppo. El chaqueño escribió ayer una durísima carta en contra del kirchnerismo y de la fórmula nacional aunque no hizo referencia a nombre alguno. Sin poder acordar con Jorge Capitanich por la candidatura a gobernador (ambos se presentarán en septiembre) y sin aval nacional para un acuerdo en las candidaturas a senadores y diputados nacionales, Peppo terminó solo y por fuera del partido a pesar de ser el presidente del justicialismo. Así, Peppo y el intendente de Resistencia tendrán en agosto su primer round cuando se enfrenten como precandidatos a senadores nacionales. Los apoderados de los Fernández, principalmente por indicación de Cristina, vetaron la posibilidad de que haya PASO y sólo permitirán a Capitanich adherir a la fórmula nacional.

La confirmación de que Peppo será el decimosegundo gobernador fortalece a Fernández que tendrá en la misma mesa, si cumplen con la asistencia prometida, a la mitad de las provincias. "No quiere romper", señalaban en el entorno del chaqueño sobre su promesa de presencia. Tal vez por eso el tono de la carta pública fue dura pero fue escrita sin nombres propios.

Cumbre con los senadores Justicialistas

Después del almuerzo con los gobernadores Alberto Fernández se reunirá con el Bloque Justicialista en el Senado. Ya conversó varias veces con el cordobés Carlos Caserio, presidente del PJ de Córdoba, que acaba de asumir en el lugar al que tuvo que renunciar Miguel Angel Pichetto. El rionegrino lideró ese espacio durante doce años, todo el mandato de Néstor Kirchner y los dos mandatos de Cristina Fernández que como senadora integra el bloque Unidad Ciudadana. La UC es el bloque duro del ultrakirchnerismo.

Caserio anunció que a título personal respaldará a los Fernández, alentado por la precandidatura del ex jefe de gabinete, con quien sí tiene buen vínculo. Los buenos oficios del cordobés le garantizarán una buena recepción al precandidato que tendrá para con ellos un gesto político al concurrir al Senado en lugar de invitarlos a su oficina.

Estarán ausentes quienes acompañan la fórmula Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey: Rodolfo Urtubey, hermano de Juan Manuel Urtubey; el jujeño Guillermo Snopek y el catamarqueño Dalmacio Mera. Tampoco irá el chaqueño Eduardo Aguilar. Ni seguramente Carlos 'Camau' Espínola que se fue con Pichetto y guarda silencio por estos días. Tampoco Carlos Menem que se mantiene alejado y está muy lejos del kirchnerismo.

A juzgar por la agenda, parece que los precandidatos aceleraron el ritmo. Ayer Alberto Fernández también participó de una cumbre de Sergio Massa y referentes del Frente Renovador y Axel Kicillof almorzó con Massa.

Mientras Cristina Fernández está en Cuba junto a su hija Florencia, en Buenos Aires se intensificaron las reuniones con aquellos que hasta no hace mucho estaban muy lejos de la ahora precandidata a vicepresidenta.

