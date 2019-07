Vacunas: “Nunca faltaron tantas en cantidad y en tiempo”

La coordinadora del Programa Provincial de Inmunizaciones afirmó que la provincia "desde febrero no cuenta con la Menveo o antimeningocócica".

En coincidencia con el ajuste del presupuesto nacional y con la reducción del Ministerio de Salud a una Secretaría, diputados de la oposición denunciaron un drástico recorte en la compra y entrega de vacunas. Si bien el gobierno nacional lo desmintió, Santa Fe confirmó problemas graves de escasez. “Nunca faltaron tantas vacunas en cantidad y en tiempo, y eso tiene un perjuicio para la población”, afirmó Soledad Guerrero, coordinadora del Programa Provincial de Inmunizaciones.



En diálogo con el programa A diario (Radio 2), Guerrero dijo que en la provincia se vive “otra realidad” con respecto a lo afirmado por autoridades nacionales que desmintieron demoras o fallas

“Santa Fe no cuenta con la Menveo o antimeningocócica. Desde febrero no estamos recibiendo esa vacuna desde la Secretaría de Salud de Nación y no tenemos una fecha cierta que la vayamos a recibir”, afirmó la titular del Programa Provincial de Inmunizaciones.

La funcionario aclaró en estas semanas que pudo haber llegado a vacunatorios privados pero no a la red pública, que debería recibir lotes de Nación para su aplicación en la provincia.

Guerrero explicó que las dosis necesarias para Santa Fe se piden a Nación con anticipación y se diagraman un año antes, por ejemplo “a esta altura estamos planificando el 2020”. Sin embargo, “esta irregularidad en la entrega de vacunas la venimos padeciendo desde todo el año 2018 en donde hubo faltantes de HPV (Papiloma Humano) para 15 años, la triple bacteriana acelular que incluye a grupos de embarazadas o de rotavirus para niños de 2 y 4 meses”.

“Durante todo el segundo semestre de 2018 y este 2019 hemos tenido entrega de pocas cantidades y con lapsos de tiempo muy prolongados y eso hizo que también estuvieran en faltante de estas vacunas y que la población no las ha recibido”, cuestionó la funcionaria provincial.

Guerrero anticipó que aún si Nación envía lo correspondiente a julio “nos quedan pendientes todos los niños que no se vacunaron en estos cuatro meses”. “Entonces las dosis no alcanzan porque hay quienes vienen esperando, es lo que llamamos recupero”, dijo.

Sobre la dosis para la meningitis a los 11 años que el gobierno nacional sacó del calendario, explicó: “En agosto de 2018 desde la Secretaría de Salud de la Nación se suspendió esa dosis. En nuestro calendario está estipulado a los 3, 5 y 15 meses, y con una dosis a los 11 años para eliminar la portación (es la población que tiene y que transmite la enfermedad).



“Se eligió a ese grupo (chicos de 11 años) para suspenderla y en agosto va a ser un año que está suspendida esa dosis. Por supuesto que es necesaria porque se trata del grupo que contagia a los vulnerables, que son los menores de dos años”, aclaró la doctora.

Alerta por la fiebre hemorrágica

Los recortes no se limitan a las vacunas mencionadas. Guerrero mencionó una que afecta de forma particular a Santa Fe: “También estamos en peligro con la fiebre hemorrágica. El sur de Santa Fe es considerado como área endémica de esta enfermedad pero el Instituto Maiztegui no la pueda producir por razones que desconocemos”.

“El stock que tenemos podrá alcanzarnos para tres o cuatro meses más. Sabemos que después de eso no vamos a tenerla si no se empieza a producir el Instituto Maiztegui”, dijo la coordinadora provincial y diferenció: “La fiebre hemorrágica se produce acá (el Maiztegui está en Buenos Aires) mientras que la memveo es importada, es dólar dependiente)”.

“Hemos hecho todos los reclamos, a través de todas las vías, pero nosotros nunca recibimos una comunicación oficial de cuál es la causa de la falta del insumo”, dijo más allá de menciones informales sobre problemas con los laboratorios o con la suba de los precios dolarizados.

Guerrero recordó sus años de experiencia y de quienes estuvieron antes que ella en ese rol y diagnosticó: “Nunca hubo un faltante de vacunas en cantidad y en tiempo, no se había vivido antes”.

Nación solo reconoce problemas con una vacuna



El Secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, aseguró que "este año está absolutamente garantizado el calendario nacional de vacunación para toda la población". "Ya se entregó el 54 por ciento de las dosis, aún antes de haber terminado el semestre", remarcó Rubinstein en una entrevista en Radio con Vos.

Consultado sobre la vacuna antimeningocócica asumió que "existe un retraso que no es crítico". "Esa vacuna se compra a través de la OPS y lo que sucede es un problema global", aclaró.

"El año pasado -repasó- cuando tuvimos el cimbronazo cambiario, tuvimos que posponer la dosis de refuerzo de los 11 años para poder alcanzar, con lo que había, la cobertura de los menores de 2 años.

La polémica se inició con un pedido de informe de la oposición al gobierno. El documento con datos oficiales de las políticas de Salud destacó, por ejemplo, que en 2016 se adquirieron 880.000 dosis contra la Hepatitis A y en 2018 solo 401.000. La cantidad de vacunas para prevenir la Hepatitis B se redujo de 715.939 en 2016 a 300.000 en 2018.

Rubinstein lo relativizó y resaltó que "no hay faltantes críticos".

Desde Santa Fe, Guerrero respondió: “No es la realidad nuestra. Nosotros no tenemos la vacuna, no podemos distribuirla y por ende los equipos de salud no le pueden dar respuesta a la población”

“Son oportunidades perdidas difíciles de recuperar y un perjuicio real porque la vacuna elimina la enfermedad dentro de la sociedad”, dijo.

Fuente: Rosario3