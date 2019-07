Por Vaca Muerta, la producción de gas y petróleo fue récord en mayo

Por el crecimiento de Vaca Muerta, la producción de petróleo y gas fue récord en mayo. En gas, avanzó 7,6% con respecto a mayo del año anterior. Es la producción más alta desde julio de 2009, informó el ministerio de Hacienda.

En petróleo, la producción subió 4,2%, y acumula 15 meses de crecimiento interanual ininterrumpido.

El mes pasado también se cumplieron 13 meses sin importaciones de crudo, algo que no ocurría desde el 2012.

La mayor producción se refleja también en la balanza comercial, que arrojó superávit durante los primeros 5 meses del año.

Entre 2006 y 2013 la Argentina pasó de tener un superávit comercial energético de US$ 6.100 millones a un déficit de US$ 6.900 millones. El año pasado, el rojo fue de US$ 2.300 millones, y este año se espera estar cerca del equilibrio.

La cantidad de fracturas realizadas en yacimientos no convencionales, que son un indicador de la producción futura, pasaron de 100 mensuales en 2015 a 544 en los primeros cinco meses del 2019.

Con los últimos anuncios de Shell y Exxon, ya son 7 las áreas en desarrollo masivo, lo que implica más producción y empleo en las operaciones y en la cadena de valor.

Con información de www.clarin.com