Cristian Ritondo: "Atrás de Alberto Fernández está La Cámpora"

El ministro de Seguridad y candidato a diputado nacional de Juntos Somos el Cambio, Cristian Ritondo, cargó contra los referentes del Frente de Todos y manifestó que Cristina Kirchner sigue manteniendo "la centralidad del poder". "Atrás de Alberto Fernández está La Cámpora", declaró.

En diálogo con Luis Novaresio, Ritondo analizó el panorama electoral y al principal contrincante del oficialismo: el Frente de Todos. Para el candidato a legislador nacional el acuerdo logrado entre el kirchnerismo y Alberto Fernández es similar a como el Frente para la Victoria designó sus listas en el 2015: "Le hicieron lo mismo a Daniel Scioli, Zannini (Carlos) tenía el poder delegado, la centralidad de la política la sigue teniendo Cristina y La Cámpora".

"Atrás de Alberto Fernández está La Cámpora", expresó y agregó que la agrupación ultra K "es venganza, revanchismo y una forma de hacer política que atrasa a los años ´70". "No comparto los ideales ni la forma de hacer política de Máximo Kirchner", comentó.

Sobre la fórmula del Frente de Todos para la provincia de Buenos Aires, expresó que "Kicillof fue un ministro que le hizo muy mal a la Argentina, mentía con las estadísticas, no reconocía la pobreza porque decía que era estigmatizar" y que a Verónica Magario "le tocó gobernar uno de los peores distritos de la República Argentina".

En el análisis de las distintas fuerzas que competirán este año, Ritondo dijo que "no hay margen" para una tercera vía "porque no hay política que esté caminando por el medio, no es una cuestión de imaginar. "Se han concentrado y ampliado los dos sectores: el kirchnerismo y Juntos Somos el Cambio", remarcó.

En ese sentido se refirió a Sergio Massa, quien compite como primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos. "Soy amigo de Sergio, pero creo que es un error político, es retroceder en el tiempo. Había creado una expectativa por el medio que le había dado cierta reputación e intención de voto que hoy veo que lo pierde".

"No creo que el kirchnerismo pueda volver, pero Massa trabaja para eso. A la Argentina le haría muy mal volver al pasado; venimos de una Argentina donde nos mentían", añadió.

Su futuro en la Cámara de Diputados de la Nación

Las elecciones confirmarán a Ritondo como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Consultado sobre cómo sería su rol en el ámbito legislativo entorno a temas sensibles, dijo: "Estoy en contra de la despenalización del consumo de marihuana", y comparó con Uruguay el Estado regula ese tipo de estupefaciente: "En algunas zonas se han incrementado los índices de robo y de violencia".

Sobre la legalización y despenalización del aborto, declaró: "No voy a acompañar la iniciativa tal como está". De todas maneras afirmó que no está "cerrado" a discutirlo: "No soy fanático, no tengo color, el debate sirve pero si hoy tengo que votar, votaría que no".

Si en octubre gana Juntos Somos el Cambio, con el apoyo de Macri y Vidal Ritondo sería el próximo presidente de la Cámara Baja."Sé lo que es trabajar en minoría y lograr los consensos que harán falta en la etapa que viene", concluyó.

