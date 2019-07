Apagón masivo: “Fue una falla de tipo técnica, no fue un problema de falta de inversión o mantenimiento”

El director general de Transener, Carlos García Pereyra, estuvo en el programa radial ‘Lanata sin filtro’ y aseguro que la presentación del secretario de Energía fue una muy buen informe del apagón que se produjo el Día del Padre. “Hizo referencia a una falla que nosotros reconocemos en nuestros informes de descargo que se han presentado al ENRE. Es una falla de tipo técnica, no fue un problema de falta de inversión, de mantenimiento o de falta de capacitación debida”, remarcó.

Puntualmente, explicó que “esa falla debió haber sido despejada sin mayor perturbación al sistema, pero eso depende también del estado de carga que tenga ese corredor”. En este sentido, planteó que la línea que presentó la falencia a las dos horas del apagón comenzó a trabajar nuevamente. “Tendría que haber actuado la segunda barrera de contención ubicadas en las instalaciones de las empresas distribuidoras de grandes usuarios y después algunos generadores que tendrían que haber permanecido dentro del sistema. “Todo eso sumado llevó a la situación de colapso”, detalló García Pereyra.

Todo este episodio llevará a que Transener tenga una multa que representará 100 millones de dólares. El director general de la empresa advirtió que esta sanción la aplicará el ENRE. “Las multas se aplica por la indisponibilidad de las instalaciones”. “Van escalonadas en función de si es forzada o son programadas”. “En caso de ser forzada que es cuando sale intempestivamente una línea la multa es mucho más grande porque no dio tiempo a hacer un redespacho del sistema”, aseguró.

Por su parte, García Pereyra todavía está esperando la formulación de los cargos en contra de su empresa, el cual especificará cuál es el monto de la multa. Por lo pronto, Transener se hizo cargo del desperfecto y aseguró que la multa se va a ver reflejada en los estados contables. En cuanto al desperfecto en el suministro de energía, el director general de la empresa implicada planteó que el by pass entre líneas producido por las mejoras en infraestructura no estaba pensado para situaciones de tan baja demanda.

Recordemos que el apagón se produjo por un incremento excesivo en la oferta del suministro de energía y, debido a la falta de registro de estas mejoras en las instalaciones, las protecciones no funcionaron de manera correcta. “Al introducir ese by pass era necesario analizar el sistema de protecciones y la DAG“. “Las dos líneas tienen el mismo sistema de protección, la única diferencia entre las dos es el origen, la fabricación”, argumentó.

“Los técnicos nuestros cuando analizaron ese by pass y el sistema de protecciones dijeron que las dos protecciones como están respondiendo a las mismas especificaciones técnicas responden frente a una eventual falla instantáneamente las dos en el mismo instante y la DAG eso lo percibe”, agregó para que los periodistas entiendan cuál fue la situación que desencadenó el desperfecto en la empresa Transener.

Ante la pregunta de Martín Tetaz, columnista de economía, sobre la posibilidad de que este evento pueda repetirse, García Pereyra dijo: “Eso no puede volver a repetir porque ese by pass ya se levantó como consecuencia de que la línea ya entró nuevamente en servicio. Y que no fue casualmente como se dijo en la exposición, sino producto de un esfuerzo muy grande”.

Finalmente, afirmó que el by pass entre líneas se levantó ese mismo domingo. “Una vez que se levantó, el corredor quedó en sus condiciones normales como hace quince años que viene trabajando, con muy buen desempeño de todo el sistema”, resaltó y agregó: “Nuestra calidad de servicio es muy superior. Esa calidad de servicio que pide el contrato de concesión no lo tomamos en consideración porque nos fijamos objetivos mucho más fuertes”.

