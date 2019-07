Alberto Fernández visitó a Lula da Silva en la cárcel: “No dudo de su inocencia”

“Tu primera tarea será ganar la elección en la Argentina”, le dijo Luiz Inácio Lula da Silva al recibir a Alberto Fernández en la fría Superintendencia de la Policía Federal brasileña en la ciudad de Curitiba, donde el ex mandatario de Brasil cumple una condena a más de ocho años de cárcel por corrupción.​

Acompañado por el ex canciller y ex ministro de Defensa de Brasil Celso Amorim, artífice del encuentro, el candidato presidencial del kirchnerismo visitó a Lula durante una hora, y al salir del centro de detención de la sureña ciudad brasileña defendió que el ex presidente sea liberado por una “condena injusta”.​ Y aseveró: "No dudo de su inocencia".

Además, prometió revisar el recientemente anunciado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en caso de que promueva una desindustrialización de Argentina, aunque reconoció que no conocía los detalles de ese entendimiento comercial.

Para el presidente Jair Bolsonaro, de acuerdo a lo que trascendió de una reunión que mantuvo con parlamentarios el jueves en Brasilia, el acuerdo Mercosur-UE puede ayudar a Argentina a no volver a tener un gobierno de izquierda.

El acuerdo “no se conoce, se anunció y no se conoce, pero si es lo que suponemos que es, que otra vez nosotros vendamos productos primarios y ellos nos vendan productos industriales, eso lo vamos a tener que revisar sin ninguna duda”, dijo Fernández a periodistas tras la visita a Lula, que duró el máximo tiempo permitido por las reglas de detención a las que está sometido el ex mandatario.

“Hablamos de todo menos de fútbol”, bromeó Fernández, y tras recordar su condición de profesor de derecho penal consideró como una mancha al Estado de derecho en Brasil la detención del ex presidente Lula.

“Tal vez el gobierno de Brasil no advierta que está creando una mácula muy fuerte en su gobierno teniendo detenido a un hombre como Lula, de cuya inocencia no dudo, y que tiene todo el derecho a estar en libertad también para defenderse”, agregó el candidato designado por Cristina Kirchner.

“La detención de Lula es una mácula al Estado de derecho”, reiteró Fernández, una declaración que había hecho en Buenos Aires antes de viajar a Brasil y sobre la que fue informado el presidente Bolsonaro.

De todas maneras, Fernández fue cauto sobre la relación que mantendría con el principal socio comercial de la Argentina en caso de ganar la presidencia en las elecciones de octubre.

“No tenemos ninguna otra posibilidad que estar bien con Brasil. Brasil ha elegido un presidente y yo respeto la decisión del pueblo de Brasil. Con Brasil solo podemos estar unidos, el destino nos hizo hermanos”, indicó.

Sin embargo, al comentar las declaraciones del presidente brasileño en su visita a Buenos Aires el mes pasado, cuando llamó a los argentinos a votar por el oficialismo para evitar otra “Venezuela” en la región, Fernández pidió que “Bolsonaro siga hablando mal de mí, no sabe el favor que me hace”.

La reunión entre Fernández y Lula en Curitiba fue organizada por el ex ministro Amorim, quien meses atrás visitó en Roma al Papa Francisco junto al propio candidato kirchnerista y el político chileno Carlos Ominami para solicitar al Pontífice atención a la situación de judicial Lula. Ese encuentro fue intermediado por Fernández y el ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés.

Previamente a viajar a Brasil, Alberto Fernández criticó también a Bolsonaro por designar ministro de Justicia al juez que condenó a Lula por primera vez.

“Lula es claramente un perseguido del gobierno de Bolsonaro, que ha tenido la impudicia de hacer ministro de Justicia al que persiguió y encarceló a Lula”, dijo Fernández en referencia al ex magistrado Sergio Moro, quien ordenó la detención del ex presidente brasileño el año pasado cuando un tribunal de segunda instancia ratificó la condena por corrupción y lavado de dinero.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Guido Nejamkis