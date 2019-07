El tremendo momento en que Pampita descubrió la infidelidad de un ex

Pampita dijo que tendría que jugar a “ser una detective” por algo que le ocurrió con un antiguo novio. Al parecer, el hombre le mando una foto donde sacaba la lengua y ahí ella empezó a dudar.

La modelo reveló en su programa, Pampita Online de Net Tv, que ese gesto le llamó la atención y a partir de eso, comenzó a investigar.

Pampita no quiso contar sobre quién hablaba, podría haber sido Martín Barrantes o Benjamín Vicuña, o también Nacho Viale, Pico Mónaco o Polito Pieres.

La conductora expresó: “Tenía un novio en un momento que me mandaba selfies. En un momento me manda una foto sacando la lengua”.

Y luego continuó: “Así que busqué ticki, ticki a la ex de ese novio y justo ese día había puesto en Instagram una foto con el mismo gesto. Ese mismo novio me había comprado una pulsera divina en Tifany y tiempo después veo a esta chica que le había comprado la misma. ¿Ese día compró dos o tuvo el morbo de ir a comprarle la misma?”.

El panelista Luis Piñeyro, no dudó en preguntar a Pampita si este ex novio era conocido, a lo que ella dijo que no con una sonrisa.

Pampita volvió a apostar al amor luego de su separación con Pico Mónaco y ahora está en pareja con Mariano Balcarce, un empresario del mundo de las motos que tiene una hija.

Al principio, ella quiso cuidar su relación frente a las cámaras, ya que el hombre era muy tímido y no quería exponer lo que tenían.

Sin embargo, hace unas horas, confirmó que hay una crisis entre ellos: “Estamos distanciados hace dos semanas, no sé que pasará”.