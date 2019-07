Se le cumplió el sueño al hijo de Rodrigo Bueno

Rodrigo Bueno, o más conocido como El Potro, se metió en el corazón de muchos argentinos y dejó una huella imborrable gracias a su legado del cuarteto. Hoy en día, luego de más de 18 años de su fallecimiento, su hijo Ramiro lo mantiene vivo con sus anécdotas y con una parte de su carismaheredado.

De hecho, el joven se adentró en los medios de comunicación cuando se lanzó la película en homenaje a su difunto padre, Rodrigo Bueno.

El hijo, que El Potro tuvo con Patricia Pacheco, se dedica al periodismo deportivo -participa de un programa radial llamado “Invictos del deporte”- y, en la presentación del filme de su padre, reveló que uno de sus sueños a cumplir era ser jugador de fútbol de manera profesional.

En las últimas horas, Ramino compartió desde su cuenta de Instagram una imagen, donde se lo ve cumpliendo su sueño. El club Internacional de Porto Alegre cuenta con una filial en Buenos Aires y él se sumó al equipo

“Quien diría que la vida me daría una vez más la oportunidad para luchar por este sueño.. gracias a los que confiaron mi para formar parte de esto, a los que me acompañaron en las malas y a los que me dijeron ‘nunca bajes los brazos’. Hoy tengo la oportunidad y prometo dejar todo por este camino”, escribió el hijo de Rodrigo Bueno, lleno de alegría, junto la postal en la cancha.



Hace unos días, Ramiro había publicado una imagen entrenando en un potrero de tierra y había escrito: “Me la sigo jugando. Feliz por volver a hacer lo que más me gusta y lucharla. Gracias”, despertando los rumores de una posible vinculación al fútbol.