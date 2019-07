Malena Galmarini: “Me hubiese encantado ser candidata a intendente de Tigre”

Malena Galmarini y su esposo, Sergio Massa, pelearon hasta último momento para que ella fuera la candidata a intendente de Tigre de la mano del kirchnerismo. Pero una jugada de último momento, y la presión que ejerció el actual jefe comunal, Julio Zamora para ir él por la reelección le puso freno a su deseo.

Este viernes, en FM Cultura, le preguntaron a Galmarini si estaba aliviada y ella se sinceró: "No, no, alivio no. Yo soy de ponerme los problemas al hombro y me gusta mucho caminar mi territorio. Amo Tigre, el lugar que me cobijó y donde pude construir mi familia, y donde están mis sueños y mi futuro".

Galmarini le confió a la periodista Analía Argento que ella no piensa "resignar mis sueños nunca, no bajo mis expectativas, todo lo contrario, pero estamos viviendo un momento... Me hubiese encantado ser candidata a intendente. En algún momento lo voy a poder ser. Creo que tengo las agallas, las ganas, la voluntad y la vocación, pero también entiendo que Argentina necesita de los hombres y las mujeres en otros lugares. Y para mí hoy es un honor estar representando en la provincia de buenos aires a las bonaerenses y a los bonaerenses".

La posibilidad que tuvo Galmarini de pelear por la intendencia se dio cuando Massa empezó a acercarse al kirchnerismo. Fue parte de la negociación con el actual candidato a presidente, Alberto Fernández.

La tenacidad con la que Zamora peleó su candidatura (había saltado al kirchnerismo antes que Massa) fue determinante para que se decidiera bajar a Galmarini. Sin embargo, ella se quedó con una candidatura a diputada provincial.

Con información de www.clarin.com