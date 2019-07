El Gobierno le apuntó a Kicillof: “Salvo con Irán y Angola, no lograron hacer acuerdos con nadie”

El secretario de Agroindustria, Miguel Etchevehere, le contestó al ex ministro de Economía

Las críticas del ex ministro de Economía, Axel Kicillof, resonaron fuerte en el Gobierno, y la respuesta no tardó en llegar. Desde el oficialismo, el secretario de Agroindustria, Miguel Etcheveher, salió al cruce y aseguró: “El Gobierno anterior no logró hacer un acuerdo con nadie, salvo con Irán y Angola, que perjudicaron al país”.

Haciendo principal hincapié en el sector ganadero, Echevehere sostuvo: “Durante su Gobierno la Argentina perdió 12 millones de cabezas (de ganado). Culpa de Néstor Kirchner, Guillermo Moreno, Axel Kicillof, entre otros, que cerraron las exportaciones (de carne), en marzo de 2006. De la mano de eso cerraron frigoríficos”.

“Eramos el tercer lugar de exportador mundial y caímos al doceavo lugar”, manifestó el funcionario consideró con ejemplos que el economista “ni siquiera leyó e acuerdo”. En ese sentido, agregó: “Logramos un acuerdo por 99.000 toneladas. De la actual Cuota Hilton, y esa es la principal noticia de lo que es el acceso de nuestra carne a Europa, logramos una reducción del 20% al 0% del arancel, que eso significa un beneficio para la Argentina de 70 millones de dólares”.

En los últimos días, Echevehere se reunió con distintos sectores para profundizar los detalles del acuerdo. Durante este sábado tuvo un encuentro con la Federación del Citrus de Entre Ríos. “Coincidimos en que el acuerdo histórico que cerramos con la Unión Europea va a producir un impacto sin precedentes en las economías regionales”, explicó.



“Nuestro país se está convirtiendo en el supermercado del mundo, y con el trabajo de los docentes podamos dar las mejores herramientas para juntos seguir mejorando el futuro de miles y miles de argentinos”, agregó, en referencia al acuerdo que firmó el Mercosur con la Unión Europea.

Con respecto a dicho anuncio, el precandidato a gobernador de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel kicillof, había manifestado que la firma va a ser “una tragedia” para el país porque “lo que negociaron es muy malo. Si hacés una mala negociación el resultado será malo”.



“¿Qué están festejando en la Rosada? Solamente hacen campaña con esto. Va a ser una tragedia, en especial para la provincia de Buenos Aires. Lo rechazaron en Francia, lo rechazan en Irlanda y ellos son los beneficiarios del acuerdo”, concluyó el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner.

