María Eugenia Vidal al equipo de Mauricio Macri: “Es la elección más importante desde que volvió la democracia”

Las últimas encuestas llevaron tranquilidad a la Casa Rosada, donde abunda optimismo sobre las posibilidades de Mauricio Macri de lograr la reelección. Pero en la Gobernación bonaerense admiten que hoy María Eugenia Vidal está entre "seis y ocho puntos abajo" del ex ministro de Economía, Axel Kicillof. En ese escenario, la mandataria cuenta los días para el inicio de la campaña rumbo a una elección en la que, según cree, "se definen los próximos veinte años".

La gobernadora, según quienes la escucharon en las últimas horas, no pierde la esperanza pese a los números adversos que marcan las encuestas y trata de mantener el clima optimista en su tropa. "Está afilada. El jueves estuvo más Leona que nunca", la elogió un funcionario de su mayor confianza.

Se refería a la presentación de Vidal en la reunión del Gabinete ampliado que el Presidente encabezó en el Centro Cultural Kirchner. Se trata de encuentros cerrados, restringidos para funcionarios, pero que en los que, al ser multitudinarios (se congregan centenares de dirigentes, entre ministros, secretarios, directores nacionales y coordinadores de todas las áreas del Gobierno) terminan filtrándose algunos pasajes de lo que dicen las principales figuras del oficialismo.

Así fue este jueves. De hecho, Clarín reconstruyó lo que dijeron el propio Presidente y su flamante compañero de fórmula, Miguel Pichetto. Pero quienes estuvieron puertas adentro coincidían ante la consulta: "La más enérgica fue María Eugenia". Finalmente, este diario pudo acceder a un video aportado por un militante, que no se hizo público, en el que se ve la fuerte arenga que dio la gobernadora, que instó a dejar todo en la campaña para intentar confirmar el rumbo. "Yo les digo a todas las personas con las que hablo que esta es la elección más importante desde que volvió la democracia, porque en esta elección se definen los próximos veinte años de nuestros hijos", aseguró. Es la línea discursiva que se empezará a advertir en las apariciones públicas de los funcionarios.

"En esta elección -agregó Vidal- definimos si queremos seguir cambiando, si queremos seguir transformando o queremos volver al pasado. Si queremos seguir demostrando que se pueden hacer cosas que creíamos imposibles o si volvemos al abandono y a la soledad, porque eso es el pasado".

Vidal apuntó contra "la demagogia, el sometimiento y la mentira" que advierte en dirigentes de la oposición, y, aunque no hizo nombres propios, cuestionó que "proponen renovaciones mágicas". "¿Son esos los que nos van a devolver ese país y esa provincia que queremos? ¿Es ese pasado, que aunque cambie de cara, sigue siendo el mismo, el que nos va a dar a los bonaerenses lo que necesitamos o es este equipo?", planteó la mandataria, decidida a contagiar un clima electoral que anticipe el despliegue de la tropa M.

Advertida de los cuestionamientos que recibe el Gobierno por temas vinculados a la gestión, Vidal buscó levantar la autoestima de los funcionarios y realizó un rápido repaso de lo que, según dijo, recibió la actual administración del kirchnerismo. "Todos los que estamos acá sabemos cómo encontramos el país en el 2015 y la provincia. Muchas veces escuchamos esto de la 'bomba de tiempo' en el país. Bueno, yo les digo que en la provincia de Buenos Aires la bomba ya había estallado y hacía muchos años que vivíamos con esa bomba estallada", consideró.

En el oficialismo esa situación generó debate interno en aquellos primeros meses gestión y no son pocos los que hoy todavía lamentan que el Presidente haya seguido el consejo de su asesor, Jaime Durán Barba, y no haya detallado la magnitud de la herencia recibida.

Advertida de los faltantes en distintas áreas, Vidal no dejó pasar la oportunidad de enumerar lo que encontró en la gestión bonaerense: "Cuando llegamos había 39 colchones en el depósito, había 2500 pacientes enfermos de cáncer que hacía meses que no recibían su medicación y más de 9000 que ni siquiera habían entrado en el banco de drogas y no tenían cobertura; había miles de familias que cobraban un programa alimentario que hacía seis meses que no cobraban y cuatro años que no tenían una actualización por inflación", precisó.

Si bien cerca del jefe de Gabinete, Marcos Peña, no dudan en que Macri continuará su crecimiento en la provincia y en la recta final puede acrecentar sus posibilidades al acentuarse la polarización, Vidal sabe, a un mes de las primarias, que a pesar de ganarle en el "mano a mano", la fórmula K en provincia cuenta con el envión que le da el piso de 10 puntos de diferencia de imagen que tiene Cristina sobre el Presidente.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Ignacio Ortelli