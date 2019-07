El titular de la UIA, en alerta por la vuelta del dólar barato: "La baja es artificial debido a las súper tasas"

La palabra del titular de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, era especialmente esperada tras el acuerdo UE-Mercosur anunciado a fines de la semana pasada. Luego de participar en una reunión con otros 30 empresarios junto a Mauricio Macri, el dirigente salió a respaldar la apertura comercial de la Argentina. Pero también advirtió que las reglas de juego deben ser "parejas". Y puso especial énfasis en la volatilidad del tipo de cambio.

En diálogo con FM Milenium, Acevedo no dudó en apuntar a la caída del dólar como un tema de preocupación para el sector que representa. "Cayó de más de $ 45 a $ 42. Me preocupa que esto suceda por una altísima tasa de interés, porque ya sabemos lo que pasa cuando los capitales golondrina se retiran. La última vez que hubo estas ganancias con carry trade luego tuvimos una suba de 100% del tipo de cambio". El número uno de la UIA también explicó que las elevadas tasas "fomentan la especulación y no permiten que haya inversión".

Este viernes el dólar siguió cayendo y por ahora sigue sin encontrar un piso. En el segmento mayorista perforó los $ 42, mientras que el minorista también cerró por debajo de los $ 43 en la mayor parte de los bancos y las casas de cambio.

Aunque la cotización sigue alrededor de 20% más alto en términos reales que en abril de 2018, cuando arrancó la crisis cambiaria, hay preocupación en las empresas. El motivo es que, como ya es un clásico de la economía argentina, va desapareciendo el "colchón" de competitividad que se había armado luego de la devaluación. El traspaso a precios fue rápido en esta crisis y ya se acerca al 70%, tan intenso o aún más que en otras correcciones cambiarias de la última década (como sucedió en 2012, 2014 y 2016).

Acevedo celebró el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, pero hizo referencia a la necesidad de "emparejar la cancha", es decir darle a las empresas argentinas un marco razonable para que puedan competir.

En ese sentido los industriales están alineados con los pedidos de otras cámaras empresariales: reglas de juego claras, baja de la presión impositiva y también se coló en estos reclamos una disminución de la volatilidad cambiaria. "La industria es muy competitiva. Las empresas en Argentina son sobrevivientes, resistieron la hiperinflación y muchas otras crisis, no creo que lo hayan tenido que pasar empresas europeas".

