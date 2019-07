A pocas ruedas de las PASO, el mercado siguió apostando al peso y continuó la baja del riesgo país

Cuando faltan 22 ruedas para las PASO, el mercado permanece irreductible, como si no sintiera la presión de las elecciones primarias. La Bolsa siguió en alza, bajó el riesgo país y el dólar mayorista perdió 4 centavos.

Todas las miradas de los inversores están en estas elecciones y lo que sucede en el exterior poco tiene que ver con el ánimo interno. De hecho, el dólar subió en la región y frente a las seis principales monedas del mundo, menos en la Argentina.

De todas maneras, la noticia más importante fue que el riesgo país siguió en baja. Perdió 1,01% y cerró en 787 puntos, debido a la baja de los bonos del Tesoro Norteamericano. Esta caída del título de Estados Unidos provocó un brusco aumento del rendimiento del título norteamericano a 2,05% y esto fortaleció al dólar.

Ariel Sbdar, Head Strategist de Banco Industrial, señaló que "el mercado está en modo positivo. No dejan caer un papel. Apenas baja una acción, aparece un comprador. Y esta tendencia positiva se acentúa a medida que se acercan las elecciones. Lo que sucede en el exterior hoy acá importa poco", señaló.

Y no es una observación menor. Hace poco más de un mes, el mercado no estaba convencido y huía de los títulos argentinos y las apuestas al peso no eran tan firmes.

Pero la rueda del viernes coronó una buena semana para el Gobierno. El dólar subió 21 centavos a $43,10 en bancos y casas de cambio. Pero este dólar es el que rige para el público, el de referencia es el mayorista que define el comercio exterior y la deuda.

En la plaza mayorista los negocios fueron elevados: USD 924 millones. El dólar cedió 4 centavos a $41,85. Acá influyó la noticia de que el FMI le podría aumentar la cuota para intervenir en el mercado de futuros, una cuota que venía disminuyendo mes a mes. La medida es precautoria ante la proximidad de las elecciones. También mejoró el ánimo de los que apuestan al peso, el hecho de que el FMI confirme el desembolso de USD 5.400 millones que mejorarán el volumen de las reservas.

Las tasas perforaron el piso de los 60 puntos. En la licitación de Letras de Liquidez (Leliq), se colocaron $ 246.590 millones de pesos a 59,90%, o sea que el recorte fue de 0,35 puntos. Como lo que se captó es igual a lo que vence, prácticamente no se modifican las posiciones para el miércoles, el próximo día hábil.

Las reservas perdieron USD 353 millones y quedaron en USD 63.739 millones. Además de los pagos al exterior y la venta de los 60 millones diarios del Tesoro, influyó la fuerte baja del oro de 1,39% y la caída del euro y la libra esterlina. El dólar tuvo su mejor comportamiento desde principios de la segunda quincena de junio.

Contra las seis principales monedas del mundo aumentó 0,47%. También derrotó al peso chileno (+0,66%), al real de Brasil (+0,52%) y al peso mejicano (+0,10%).

La Bolsa, que comenzó en baja, remontó y al final el S&P Merval, el indicador de las acciones líderes, finalizó con un aumento de 0,91%. Los bancos tuvieron subas moderadas pero generalizadas. Las estrellas del día fueron las acciones de empresas de energía. Central Puerto avanzó 5,39% y Transener, 4,28%.

Los ADR's argentinos -certificados de tenencias de acciones que cotizan en Wall Street- tuvieron otra buena rueda. Lo mejor pasó por Edenor (+3,13%), IRSA (+2,43%) y Banco Supervielle (+2,21%).

La próxima rueda, el miércoles 10 de julio, mostrará si el ánimo de los inversores sigue positivo. Por de pronto, el país se desenganchó de los mercados internacionales y juega su propio juego que, hasta ahora

favorece al Gobierno. El resultado de las PASO será clave para ver si esta tendencia continua, aumenta la euforia o, por el contrario, comienzan a generarse tensiones porque los resultados no sean los esperados por el mercado.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Luis Beldi