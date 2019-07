Alberto Fernández estrenó su primer spot de campaña: "Juntos vamos a ordenar el caos que nos están dejando"

Hoy domingo comenzarán a difundirse los spots electorales de los precandidatos en los canales de televisión y las radios de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto.

Antes de que ocurra la emisión masiva, una de las alianzas que empezó a difundir su anuncio fue el Frente de Todos, que encabeza Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner.

A través de las redes sociales, el precandidato presidencial difundió el video de campaña donde aparece en un rol protagónico. Y aunque hace referencia a Néstor Kirchner y a la ex presidente, su compañera de fórmula no habla en toda la secuencia y apenas aparece.

"Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de lacrisis", señala el ex jefe de Gabinete en el spot que dura unos 48 segundos. Tras remarcar su pertenencia, intenta mostrar un perfil propio para diferenciarse de Cristina Kirchner: "Cuando no estoy de acuerdo en algo digo que no. Cristina piensa que soy muy conciliador, y es cierto. Pero cuando es necesario sé poner las cosas en su lugar".



En el mensaje, Férnandez se muestra como un "tipo común". Recuerda que tiene un cargo de profesor de la UBA, es fanático del club Argentinos Juniors y, advierte, le gusta "pasear a Dylan", su perro, quien en varias escenas de la secuencia aparece junto a su dueño.

"Hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando y tenemos la fuerza para hacerlo", sostiene Alberto Fernández en la grabación, en la que aparece tomándose las fotos oficiales que figurarán en la boleta electoral junto a la ex mandataria. Y concluye el mensaje con el eje y la consigna de su alianza: "Hay futuro para vos. Hay futuro para todos".

Durante 33 días consecutivos, los medios de comunicación emitirán los spots de los candidatos a las PASO. El período de difusión se extenderá hasta el 9 de agosto, 48 horas antes de las PASO, cuando se inicie la veda electoral. Luego, a partir del 22 de septiembre, se reiniciarán los mensajes de campaña para las elecciones generales del 27 de octubre.

En total, los distintos frentes electorales contarán con más de 62.687 horas asignadas por sorteo para la publicidad electoral. Se distribuyó en 3.166 medios de todo el país: 2.137 entre radios AM y FM y 1.029 servicios de cable y TV abierta.

Este año, la modificación a la Ley de Financiamiento de los partidos políticos amplió la cantidad de días al espacio destinado a los partidos políticos para la propaganda.

En los medios de comunicación, los espacios tiene asignado el 50% de forma igualitaria entre todas las agrupaciones políticas que presenten listas de precandidatos, y el 50 % restante de manera proporcional de acuerdo a los votos obtenidos en la última elección para la categoría de diputados nacionales.

