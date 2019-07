Moyano aseguró que ofrecerá fiscales en las elecciones para que “el Gobierno no haga trampa”

Hugo Moyano admitió que desconfía de la transparencia del Gobierno en las próximas elecciones presidenciales. Por eso, aseguró que los afiliados de su organización ayudarán en la fiscalización de las próximas elecciones para el Frente de Todos. “Estos son capaces de cualquier cosa. Hay que tener mucha atención”, indicó.

“Vamos a ofrecer fiscales para que se puedan controlar las urnas. Es necesario, porque esto que ha denunciado el PJ es una realidad que tenemos presente. Estos son capaces de cualquier cosa. Hay que tener mucha atención en este tema y preocuparnos para que no nos hagan trampa”, manifestó el dirigente sindical.

Luego, Moyano le envió un mensaje a la gente, a la que le pidió “que no se equivoque, que no se vuelva a equivocar, que no se crea las mentiras del Gobierno”. En ese sentido, agregó: “El hecho de volverse a equivocar sería trágico”, ya que el manifestó que un voto a Macri sería “revalidar políticas de hambre, e hipotecar el futuro”.

Ante la situación actual, el líder de Camioneros confía en que la gente no considere al actual presidente Mauricio Macri como una opción para seguir manejando el país.”Estamos convencidos de que la gente no se va a volver a equivocar y va a votar a aquellos que más allá de las diferencias que hayamos tenido en su momento no aplicaron políticas de hambre, de entrega y de miseria, como el Gobierno actual”.

En ese sentido, en declaraciones con AM 750, planteó que “la inmensa mayoría de los trabajadores va a optar por la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que van a traer mejoras a una situación lamentable que está pasando el país”.

“Muchos trabajadores se equivocaron (en 2015), porque con el tema del impuesto a las ganancias, con esa promesa mucha gente se vio perjudicada. De nuestra organización y de otras. Yo no lo voté. A ningún trabajador tampoco le dije que vote a tal o cual”, agregó Moyano.

Finalmente, sentenció: “Este señor está haciendo tanto daño a la gente humilde que se tiene que arrepentir algún día. Cuando tenga que rendir cuentas va a tener que explicar bien cómo ha permitido que en un país con la riqueza que tiene que haya gente que no come, no tenga dónde pasar la noche y se muera”.

Con información de www.elintransigente.com