Licitan un gasoducto para el gas de Vaca Muerta: esperan una inversión de US$ 1.000 millones

La secretaría de Energía convocó oficialmente a la licitación para el gasoducto de Vaca Muerta. Aunque Gustavo Lopetegui ya lo había anunciado, salió publicado hoy en una resolución. Se trata de una de obra con una extensión de 1.010 kilómetros, que unirá el yacimiento neuquino con Buenos Aires. Será el tercer gasoducto del país, una suerte de Transporte de Gas del Centro (TGC, según bromeó Lopetegui) como alternativa a TGS y TGN.

La obra se hará en dos tramos. Y este llamado a licitación es por los 570 kilómetros que unirán Neuquén con Saliqueló (en la provincia de Buenos Aires), donde conectará con Transportadora de Gas del Sur (TGS). La concesión será por 35 años, con opción a una década más. Para incentivar la propuesta, los primeros 17 años gozarán de algunos beneficios impositivos.

La producción actual de la cuenca neuquina es de 84,5 millones de metros cúbicos. En la licitación, se propone que el nuevo ducto transporte 40 millones de metros cúbicos diarios.

Según el Gobierno, el proyecto no estará listo hasta 2022. "De seguirse el trámite legislativo ordinario, la convocatoria y adjudicación de la respectiva licitación no podrá verificarse dentro del próximo trimestre, con lo que no se conseguiría disponer de la puesta en operación del gasoducto en el invierno de 2021 (considerando el plazo estimado para su construcción), y su utilidad recién estaría disponible para el invierno de 2022", explican. Eso generará un impacto negativo en la balanza comercial de US$ 240 millones.

El Gobierno ya había convocado a manifestaciones de interés para ampliar la capacidad de transporte de gas. Fue en marzo. Ahora avanza con esta licitación. En la segunda parte, conectará Salliqueló (donde está TGS) con San Nicolás (cabecera de TGN).

Se espera una inversión de US$ 2.000 millones para esta obra. Los primeros US$ 1.200 millones serían por el tramo inicial y ANSeS está dispuesto a aportar por tratarse de una obra de infraestructura.

"E l nuevo gasoducto no demandará erogaciones para el erario ni implicará costo alguno para los usuarios del servicio completo ni para aquellos que tengan contratada actualmente su capacidad de transporte", expresó el Poder Ejecutivo. "Reportará beneficios significativos para el Estado nacional por sustitución de importaciones de gas natural durante el período invernal (principalmente gas natural licuado -GNL-) y un menor uso de combustibles líquidos (gasoil)", detallan.

Esta obra junto con obras complementarias de ampliación en los tramos finales de TGS favorecerá un incremento de la capacidad de transporte entre Neuquén y el Gran Buenos Aires. "Permitirá cubrir rápidamente la demanda insatisfecha de los picos invernales en la zona metropolitana, disminuyendo las necesidades de combustibles líquidos alternativos para la generación eléctrica y reduciendo las importaciones de gas natural licuado (GNL)", estiman.

Además, nuevos proyectos de generación eléctrica necesitan fortalecerse a través de un anillón de alta presión.

