El otro yo del Doctor Fernández

Hay cosas que ya sucedieron. Que tal vez sucedan. Esta es una interrogación sobre esa posibilidad. La misma piedra aromatizada con distinto olor. El Ello. El Yo. El Súper Yo. El conciente. El inconsciente. El compañero Lacan, el Compañero Freud y la vida política en Argentina. Se trata de esto: “El Dr. Merengue es un atildado personaje, correcto y educado, nunca pierde la compostura. Pero el impecable Dr. tiene una cara oculta. Como en Dr. Jeckill y Mr. Hyde, de Stevenson, hay una doble personalidad, y su inconsciente freudiano, literalmente, sale a decir lo que realmente piensa” (Wikipedia). Juguemos.

-¿Para que te metiste? Te habías salvado de las grandes denuncias por corrupción, algún que otro tema sin resolver pero nada... ¿para qué te metiste?

-Hice lo que había que hacer. Ella estaba allí, hay que salvar el país.

-No te entiendo, la estás salvando a ella, aunque hueveen diciéndote si no te da cosita el enriquecimiento ilícito y no repregunten, lo cierto es que de 7 a 70 palos trabajando 'full-time' para la Patria no y no, no hay modo de arreglarlo, como no hay modo de arreglar los bolsos; si te habías ido, ¿para que volviste?

-Seguís sin entender nada. No hay manera de afrontar el porvenir ignorándola. Hay que superarla y yo me voy a sacrificar para que eso suceda, después de mi nada será igual; si perdemos, todos en paz y desapareció, y si ganamos lo mas difícil, empatar los errores con aciertos y salvar a la patria de Mauricio.

-¿No te parece medio egoísta y fanfarrón decir que vas a poder superar el Himalaya? Esta mujer tiene todo atado, nunca dejarás de ser el vocero de ella, nunca, como nadie puede decir soy mas alto que el Himalaya, me llamo Serranías de Balcarce, soy el punto mas alto de Sierra de los Padres.

-Seguís sin entender, yo voy al muere, no tengo nada que perder, pero después de mi, si el peronismo se reconstruye o si muere es lo mismo, porque será sin ella, ché, ella debe ir a elecciones presidenciales y perder y desaparece.

-No tanto, no tanto, si gana te fornica y dos años de senadora nacional y todo el pendejerío en la Legislatura, en todas las Legislaturas.



-Uff… te tengo que explicar todo. Los diputados no gobiernan, gobiernan los senadores y el Ejecutivo y los jueces de la Corte y los que tienen todo atado en ese circuito ¿entendés?

-Claro que entiendo, mirá lo horrible que fue que la Michetti fuera vice, ni para silbar le servía a Mauricio. Por eso creció Pichetto, por eso y porque Pinedo detestaba charlar con cierta gente, y esta mujer es una Evita a contramano, sueña con Recoleta, pero no para destruirla. Mirá, para que vos hagás callar a esta mujer tiene que aparecer una laringitis fulminante de 4 años y te recuerdo que el poder se ejerce, dicen los bolches y te lo ejerció, arrodilló a Massa, expulsó a Scharetti y puso a Kicillof de heredero, me parece que estás ciego.

-Si algo no tengo es ceguera, yo voy a doblegar a ella y salvar al peronismo haciendo que pase al olvido….

El ejercicio sigue. Sigamos con Wikipedia: "… El Dr. Merengue es abogado, un solicitado profesional. Está casado con una mujer que dista de ser una de las famosas chicas dibujadas por Divito. Tanto su esposa como su jefe suelen ser blanco del otro yo. Este ser también aparece para burlarse de los defectos ajenos, mostrar ironía o incredulidad y, por supuesto, perseguir mujeres. Todo lo que le está vedado al imperturbable Dr.”

-Decime una cosa, ¿el informe médico no te dio que tenés EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)?

-No, y no te prendás con los chismes sobre mi salud o mi hijo.

-No, nada de eso, pese a que a los pibes de la Ernestina los humillaron y vos ni mus, pero no es mi tema, yo te digo que paseando a Lassie en el parque y en el sofá, en el departamento del publicista peruca, y silbando bajito por Puerto Madero se vive de un modo y desde la Presidencia, así sea formal y el poder lo tenga ella, es otra cosa.

-Te dije que no entendés nada pero primero la salud, tengo la edad que tengo y los médicos me habilitaron, estoy apto. Para usar la terminología de la época de los soldados conscriptos, ni DAF (Deficientes Aptitudes Fisicas) como tampoco ITS (Inútil Todo Servicio) y te digo más: yo sé que muchos quisieran este lugar pero hay cosas que solo yo garantizo.

-Eso es cierto, si algo tenemos de bueno vos y yo es que escuchamos todas las preguntas y damos las respuestas que se nos antoja, eso viene siendo así desde el lío con San Cristóbal y La Segunda, cuando querías quedarte con todas las empresas de seguro.

-Si vos sos mi Otro Yo, sabés que no fue así, no me jodas.

-Tenés razón, pero que compraste a “Borocotito”, el hijo del uruguayo Borocotó, Jefe de Personal, de Redacción y alcagüete del viejo Vigil es cierto, como es cierto que con El Mingo no la pasamos mal y te digo que con un año y medio dolarizados nos salvamos.

-De economía no conviene hablar, porque siempre será desastroso lo que viene y quédate tranquilo que yo llamo a Nielsen, Lavagna y Melconian sin problemas.

-Vos vas a llamar a quien quiera Kicillof, Máximo y los otros pendejos, no vas a tener maniobra.

-Seguís equivocándotem, mirá, no seas huevón, mi plan es robado de Durán Barba, pero en criollo y es sencillo hablan conmigo o tienen que hablar con 'el Cuco', con el hombre de la bolsa, con el Pombero… yo y sólo yo garantizo diálogo.

-¿Vos me decís que te van a votar porque vos garantizás mas dialogo que Mauricio?

-Yo le garantizo diálogo a Techint y a Luis Barrionuevo y si te parece poco a Barrios de Pié y los alcagüetes de Trump y eso nadie, ni ella ni el Mauri, soy yo o la grieta.

El otro yo del Dr Merengue es un buen ejercicio para entender la realidad y es la historieta aquella, la real, no esta broma del 2019, la que aporta otros datos que no son circunstanciales o que, mejor, aquellas circunstancias son fundamentales hoy, todavía hoy.

Sepamos donde empezó y con la aprobación de quien y en que año. Wikipedia dice: "...En noviembre de 1945 Divito lanzó la exitosa revista Rico Tipo, y allí publicó sus grandes creaciones, entre ellas El otro yo del Dr. Merengue, que ya era conocido porque había comenzado a publicarse en la revista El Hogar y desde el primer número del diario Clarín, en agosto de 1945...”.

Chicos, agosto del '45 es Hiroshima y octubre del '45 tiene otra connotación. Ejem. Nosotros tendremos en agosto y en octubre la posibilidad de elegir entre un populismo de derecha o un semiliberalismo tardío derecha. Acaso sepamos si gobierna uno h otro de los doctores Merengue. Y si ella pasa al olvido si pierde, Como dijese Felix Luna: Todo es historia,

La historieta gana popularidad y se editan libros con recopilaciones de las tiras publicadas. Hoy todo es pasado, o algo parecido al pasado. El porvenir es una contsrucción colectiva donde tiene sitio el Dr. Merengue. Y sus sucesores. En Argentina, esto es muy visible, solo construimos nuevamente el pasado, empacados en darle marcha atrás al porvenir.

