El Gobierno le contestó duro al bancario Sergio Palazzo: “Algunos dirigentes atrasan”

En otro capítulo de la disputa entre el Gobierno y un sector del sindicalismo, Lucas Fernández Aparicio -secretario de Trabajo de la Nación- respondió a Sergio Palazzo, el titular de la Bancaria que había asegurado que irá contra Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre.

“El camino es el diálogo y el trabajo. Debemos tener el mismo objetivo: generar más y mejor empleo. Las declaraciones del titular de La Bancaria van en la dirección contraria”, expresó en un comunicado Aparicio, secretario del Ministerio de Producción y Trabajo conducido por Dante Sica.

“Algunos dirigentes atrasan y condenan a millones de trabajadores a la informalidad y la falta de oportunidades. No entienden que el mundo está cambiando y necesitamos aprovechar al máximo las oportunidades, cuidando los derechos de todos”, agregó el funcionario.

"Voy por Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre", había advertido Palazzo en diálogo con Clarín, con el propósito de que “los trabajadores de las fintech se encuadren como trabajadores bancarios". El empresario respondió con ironía por las redes sociales. “Acá, repasando la lista de nuestros nuevos #amigos2019. Pareciera que sólo falta la Conmebol y están todos! #quepais", tuiteó.

“La Argentina tiene ventajas en estas áreas: sancionamos la ley de economía del conocimiento, que es la economía del futuro, y tenemos 5 grandes unicornios que generan nuevos trabajos año a año. ¿Vamos a ahogar ese crecimiento pretendiendo que esos trabajadores se rijan por un convenio impuesto por un dirigente?”, salió Fernández Aparicio a dejar sentada la posición del Gobierno.

“Palazzo quiere que los trabajadores de las fintech se rijan por un convenio firmado cuando no había computadoras, no había teléfonos móviles, ni cajeros automáticos. ¿No podemos pensar una mejor alternativa?”, agregó el secretario de Trabajo. “Los trabajadores deben decidir y los convenios deben reflejar nuevas realidades. No es tiempo de acciones intimidatorias. Es tiempo de dialogar, trabajar y aprovechar las oportunidades”, cerró el funcionario.

Con información de www.clarin.com