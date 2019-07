Para las pymes los programas lanzados por el Gobierno son solo estrategias electorales

Advierten que no hay política a largo plazo y aseguran que en cualquier momento estallará el dólar

Mientras avanza el clima electoral de campaña camino a las PASO del mes de agosto, la economía experimentó una series de intensos cambios durante las últimas semanas. Esta situación fue motivo de análisis de los especialistas que utilizaron los últimos indicadores para detallar que el contexto económico mejoró prácticamente en todas sus líneas.

Esta coyuntura económica fue propinada por la estabilidad cambiaria y un dólar planchado hace varias semanas, lo que permitió que una calma en el mercado. Según los especialista todo esto influyó en la confianza de los argentinos que comenzaron a mostrarse esperanzados en el crecimiento económico y a esto lo trasladaron al incremento del consumo.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Eduardo Fernández, dialogó con El Intransigente para referirse a esta situación. El dirigente admitió un leve crecimiento que impactó en las empresas pero cargó duramente contra el Gobierno y resaltó la grave situación por la que atraviesan las pymes.

“Seguramente que los planes lanzados por e Gobierno sirven. Hay que aclarar que está el efecto aguinaldo también en medio de esto y lo que sigue habiendo es una tendencia descendiente. Por supuesto que los planes de pago ayudan, fundamental el financiamiento con ahora 12 que ayuda a que algunos sectores que necesitaba reponer, sobre todo electrodomésticos y vestimenta, hayan usado ese elemento de financiamiento”, explicó.

Sin embargo, para Fernández todo esto forma parte del contexto electoral: “Es muy evidente que es una estrategia electoral la recomposición tiene que obedecer a partir de un cambio de rumbos. Son muchas las variables que hay que tocar para que efectivamente la recuperación sea permanente y no un escenario más de unas elecciones que ya lo vivimos en el 2017 y duró muy poco porque las grandes variables y la perspectiva de existencia financiera internacional no son las mismas y porque los compromisos adquiridos son muchos”.

Luego, el dirigente criticó que las cifras de altas y bajas que publicó la AFIP confirma lo que ellos venían anunciando sobre el incremento de cierre de pymes. “Nosotros citamos en unas 50 diarias, la AFIP las pone en un límite cercano a los 40″, agregó y afirmó que esta situación, sumado al hecho de “una clara falta de porspectiva a futuro”, hace que la situación no sea de las mejores.

“Si usted le pregunta a los empresarios y a la población en general, nadie sabe contestar pero perciben que no es el valor real del dólar, que artificialmente se lo está conteniendo y que en algún momento tendrá que equipar a la inflación. No crea sorpresa ni para que haya inversiones, ni entusiasmo para financiar productos que su composición está ligada al valor del dólar, entonces son muchas cuestiones que en la perspectivas nosotros vemos en el corto plazo, no están previstas”, cerró Fernández.

Con información de www.elintransigente.com