Los inversores se entusiasman con las señales argentinas, según el Financial Times

En una nota titulada "Los inversores se entusiasman con las señales de la Argentina", el periódico británico Financial Times resalta que el país está regresando a los mercados por la estabilidad del dólar, la baja del riego país y la suba de las acciones.

La nota que fue publicada recientemente advierte que hasta "no hace mucho tiempo los mercados estaban en 'venta' en la Argentina" en un contexto en el cual "la moneda se estaba derrumbando, la inflación se estaba disparando y las acciones no iban a ninguna parte, mientras las preocupaciones aumentaban respecto de la capacidad del país de resistir el encanto de sus políticas populistas pasadas".

Sin embargo, el artículo remarca que el anuncio del Banco Central de fines de abril de no permitir que el peso flote libremente dentro de las bandas, combinado con "algunos datos económicos más optimistas", hizo que los inversores cambien de idea "rápidamente".

La nota cita a Denise Simon, del portfolio manager de Lazard Asset Management, quien advierte que "la confianza definitivamente ha cambiado de una manera más positiva". En este sentido, agrega que "algunos de los números macroeconómicos cambiaron, parece que la inflación ha alcanzado su punto máximo y la moneda parece estable, lo que probablemente ayude a Macri".

Sobre el escenario político, Graham Stock, que es socio de BlueBay Asset Management en Londres, analiza que "la situación política está más clara ahora, y las posibilidades de ganar de Macri han mejorado".

Financial Times calificó como una "sorpresa" que la ex mandataria Cristina Fernández no se presente nuevamente como candidata, y que en su lugar ponga al "más moderado", en referencia a Alberto Fernández.

Al respecto, Jan Dehn, jefe de investigación de Ashmore, señala en el artículo que "el peronismo le arrebatará la vida a la Argentina y se verá un default". "Si la coalición con ella (Cristina Kirchner) gana, los precios de las acciones irían a la baja", alerta el especialista.

Con información de www.clarin.com