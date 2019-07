Pelloni: “La Cámpora es el brazo del narcotráfico de Cristina Kirchner”

La monja Martha Pelloni, quien lleva más de 50 años luchando por las causas sociales en Argentina, criticó al gobierno de Mauricio Macri, el cual aseguró que “fracasó”, pero se mostró aún más efusiva contra la anterior administración, la de Cristina Fernández de Kirchner, y lanzó una grave denuncia: “La Cámpora es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina”.

La hermana no pecó de moderada en el programa televisivo de Luis Novaresio. Por el contrario, opinó sin pelos en la lengua sobre la situación política y económica del país. Una de sus víctimas fue Cristina Kirchner: “Me da mucha pena. La considero una líder, pero ese liderazgo no ha sido positivo. Si hubiera estado en su lugar, me hubiese retirado. El país necesita en estos momentos sentencias, no procesamientos”.

“No conozco sus intenciones e intereses, pero se equivocó en poner de laderos a La Cámpora”, agregó. La agrupación política kirchnerista fue el siguiente blanco de la religiosa, quien en esta oportunidad lanzó gravísimas acusaciones: “El narcotráfico es lo que mata a nuestra gente y La Cámpora hizo frente a esto con la droga. La Cámpora es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina”.

Argumentando la denuncia pública, afirmó: “Sé que es muy fuerte lo que digo, pero lo viví en mi provincia, en Corrientes, así que me atrevo a decir que cuidado. Nos ha dejado el estigma de la droga, del consumo, del comercio”. Y vinculando este espacio con las próximas elecciones, aseguró: “No voy a votar a la corrupción y el narcotráfico. Voy a luchar para que todo el país tenga trabajo”.

El Gobierno y Mauricio Macri también recibieron las críticas de la coordinadora de la Red Infancia Robada. “Yo quiero ver un cambio en él, un cambio ideológico. La política económica no anduvo, fracasó. Hay mucha pobreza, falta de trabajo. Es una vergüenza que se haya despedido tanta gente”, enfatizó. Igual, reconoció que quienes lo rodean lo ayudaron “a dar el paso” de ampliar su espacio.

“Veo bien lo de Pichetto. Es una puerta que se abrió y es una esperanza, pero hubiera querido que el abanico se abra más, que haya más gente”, ratificó. Y quien sí recibió halagos fue María Eugenia Vidal: “Me parece muy buena, ha hecho varias cosas y conversa con la gente”. También destacó a Margarita Stolbizer, a quien señaló como “la dirigente que más le gusta”.

En tanto a la situación social del país, la religiosa sostuvo que “el tema crucial es el abuso intrafamiliar”. Con respecto a esto, comentó que se está “perfilando para dar charlas educativas a familias, docentes, padres y alumnos sobre la educación integral para que no se produzcan estos abusos”. “La ideología la pone cada uno, yo me resisto a las grietas”, sentenció.

