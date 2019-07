La Cámpora le respondió a Martha Pelloni: “Puede tener consecuencias judiciales”

La monja Martha Pelloni, líder de la Red de Infancia Robada, afirmó en las últimas horas que “La Cámpora es el brazo armado del narcotráfico de la política de Cristina”. Y las reacciones desde esa organización no se hicieron esperar.

Este miércoles, la diputada nacional de Unidad Ciudadana y precandidata a Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, advirtió: “Es muy grave lo que dijo Pelloni y puede tener consecuencias judiciales”.

En conversación con FM Futurock, afirmó que no descarta que “haya alguien de la política atrás” y señaló: "Me cuesta pensar que Pelloni no hable de la gente que muere de frío en la calle y salga a acusarnos de narcotraficantes".

“La demonización a La Cámpora nos perjudica a todos porque ataca la posibilidad de un pensamiento crítico”, apuntó Mendoza y aseveró: “Buscan que no salgamos a las calles y no seamos representativos de las consecuencias que generaron con sus políticas económicas y sociales y el ajuste que vinieron a llevar adelante en la Argentina”.

Además, criticó fuertemente a la gobernadora de la de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que en una entrevista con Jorge Lanata aseguró que si Axel Kicillof, el candidato bonaerense del kirchnerismo, se impone en las próximas elecciones, será La Cámpora quien gobierne.

"Vidal está convencida que polemizando con nosotros y acusando a la oposición le puede ir mejor en la elección, yo creo que no”. En esa línea, la diputada nacional retrucó: "Para pelearse se necesitan dos y a nosotros Vidal no nos va a encontrar. Que se pelee con Macri para defender a los bonaerenses", sostuvo Mendoza.

De cara a la campaña electoral en la que Vidal buscará la reelección, la diputada criticó: "No puede hablar de su gestión porque es realmente desastrosa, no hay nada bueno que mostrar en la Provincia de Buenos Aires en estos cuatro años". Y concluyó: "Por más que ponga cara de buena, Vidal no deja de ser insensible, irresponsable y violenta. No puede decir que alguien que le pide comida porque pasa hambre está arreglado por nosotros".

