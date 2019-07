Muerte de Maxi Oliva: “¿Cómo voy a abandonar a alguien que hacía dos años que no veía?”

Maxi Oliva, recordado primer ganador del programa “Cuestión de Peso” falleció el fin de semana pasado en su casa de Lomas del Mirador y esto generó una polémica entre su padre y el doctor Alberto Cormillot.

Resulta que la familia de Maxi Oliva en declaraciones para el programa “Confrontados” conducido por Carla Conte y Rodrigo Lussich, denunció que hubo abandono de persona por parte del Centro Municipal de Obesidad y Enfermedades Metabólicas Dr. Alberto Cormillot.

Carlos Oliva, el papá del participante fallecido, dijo: “Es mentira que él abandonó su tratamiento. Maxi llegó a un acuerdo para ir una vez por semana a Malvinas con una ambulancia que lo venía a buscar y llevaba”, explicó.

El diario Clarin le consultó a Cormillot y el doctor fue contundente: “¿Cómo voy a abandonar a alguien que hacía dos años que no veía? Maxi fue atendido en la clínica todas las veces que lo necesitó. En 2017 se lo internó en el centro hospitalario de Malvinas porque había aumentado mucho de peso y ahí tenemos toda la complejidad necesaria para tratarlo”, explicó.

Ademas explicó que “Maxi se fue por el cumpleaños de su hijo y pidió externarse porque adujo que extrañaba mucho a su familia. Después empezó a venir en forma irregular. Esto ocurrió durante 2018 también”.

En otro tramo de su denuncia, el papá de Maxi Oliva hizo referencia a que necesitaba una ambulancia para movilizarse desde su casa en Lomas del Mirador para volver a hacer el tratamiento, pero que nunca se la autorizaron. “No es así, sino que se le pidió que el municipio de La Matanza, donde él vivía, autorizara la ambulancia porque el municipio de Malvinas Argentinas no podía hacerse cargo del traslado” respondió Cormillot.

El padre visiblemente afectado agregó: “Me enviaron un mensaje que él tenía su cama después de una semana, ¿no es una vergüenza? Él tenía todo su cuerpo cubierto de agua y sus pulmones no podían cumplir sus funciones. Me revienta cuando dicen que era un rebelde, ¿y lo dejamos morir porque era un rebelde? ¿Con eso nos justificamos, Cormillot?”, se preguntó.

“Pareciera que yo soy el responsable del sistema de salud del país, de la provincia o de los municipios” dijo ante esto el doctor y agregó: “Te cuento cómo fue el tema: el viernes pasado a las 14.30 recibo un primer llamado de su médico el Dr. Vallejo, quien me solicita que lo interne en Malvinas. Le pedí que desde el municipio se formalizará el pedido al municipio de Malvinas, y le expliqué que ni bien estuviera la autorización, yo lo impulsaba a nivel médico. No soy una autoridad que pueda manejar el sistema de salud de una manera autónoma”.

Cormillot siguió con su relato cronológico de la situación: “El día 6 a la mañana el municipio de matanza se comunicó con Basílico, secretario de Salud, que estaba al lado de intendente y él mismo dio la orden que se lo trajera. A los 40 minutos ya estaba la cama y estaba la ambulancia autorizada a ir a buscarlo. Pero en ese momento Maxi falleció”.

Con respecto a por qué no se había operado al paciente, el doctor detalló que “Dada su gravedad no podía ser atendido en nuestra clínica, que para casos que no necesiten de una posible intervención de Terapia Intensiva. De hecho él estaba con oxigenoterapia en los últimos días, posiblemente asistido por el servicio de Salud de su Municipio, La Matanza. Cuando tenemos pacientes con insuficiencia respiratoria los derivados al Hospital Pirovano”.

Lejos de querer polemizar con el padre y la familia de la víctima, Cormillot manifestó que “Comprendo la tristeza de la familia, que la están transformando en enojo. Eso también es comprensible. Pero Maxi tenía un grado de obesidad muy grave con un riesgo aumentado para su salud”.

Y agregó que “La Clínica de Nutrición y Salud y el Centro de Malvinas hicieron todo lo humanamente posible para salvar la vida de Maxi. Desafortunadamente la medicina no es abundante en recursos para pacientes de este sobrepeso y el sistema de salud no está preparado para este tipo de pacientes”.