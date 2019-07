Pampita explicó (sin filtros) su furioso descargo: “Puedo tener todos los novios que quiera”

Este fin de semana, Pampita estalló en Twitter luego de leer cientos de mensajes agresivos en su contra, vinculados a su separación de Mariano Balcarce, tras cinco meses de relación.

“¡Qué pena ver tantos comentarios de mujeres riendo y diciendo que me separé por que me metieron los cuernos! ¡Primero que no es verdad! Y segundo… ¡no se hagan las feministas que saben de sororidad después, que de hermandad, apoyo y comprensión están demostrando muy poco!”, fue el tuit que escribió Pampita en su cuenta.

Luego de la tremenda repercusión que tuvieron sus dichos, Pampita habló en su programa “Pampita Online” y explicó el porqué de su enojo hacia las mujeres que la criticaron y se burlaron de ella.

“Me re calenté. El sábado estaba viendo el partido, miré Twitter y vi que era Trending Topic, o sea que había miles de comentarios. Dije ‘¿qué pasa acá?’”, arrancó diciendo Pampita.

Y continuó: “Empecé a leer ‘la hicieron cornuda, sí, debe ser insoportable, tiene olor, lo debe hacer mal en la cama, esta mina cambia de novio siempre…’. Palabras desagradables y miles de comentarios. ¡Y eran todas mujeres!



“Mujeres echándole la culpa a la mujer, que no empatizan con la mujer. Pará loca, soy libre, soy soltera, puedo tener todos los novios que quiera, ¿qué te pasa?”, agregó Pampita, muy indignada con lo sucedido este fin de semana.

Y agregó: “Me dio pena que las mujeres se bardeen entre sí cuando la red de amigas mujeres es tan importante en nuestras vidas. En los momentos más difíciles mis amigas mujeres son mi contención, mis hermanas. ¿Qué pasa que nos seguimos para bardear? Paren chicas, reaccionen, buena onda entre las minas, apoyémonos”.

“Estamos en una época en la que se habla del feminismo y al sororidad. El hombre cambia de novia todo el tiempo si una mujer tiene dos novios, como tuve yo desde que me separé y paso a ser lo peor. Pasás a ser una mala mujer porque tuviste dos novios. Miren a sus amigas cuántos novios tuvo. ¿Qué pasa?”, explicó la modelo sobre las burlas que recibió, en su mayoría de mujeres.

Creo que eran 8 mil mensajes diciéndome de todo. Y además no me separé por eso (una infidelidad). No me separé por eso ni en esta relación ni en la relación anterior, que también se dijo y tuvimos que salir a decir explicaciones. ¡No es la única razón! Y siempre es el otro que te lo hace a vos”, explicó la modelo y jurado del Bailando.

Sobre el feminismo, Pampita fue contundente: “Ser sorora es ser hermana, compañera, empatizar de mujer a mujer. Es hora de que empecemos a ser así, ¿no? Si queremos ser iguales, tener los mismos derechos, que no abusen más de nosotras ni con el poder o sexualmente, empecemos a demostrar que estamos unidas y fuertes. ¡Cambiemos la cabeza machista!”.

“¿Desde cuando el machismo de que si tenés dos novios pasás a ser una mala mujer? ¿Quién nos metió eso en la cabeza? Podemos tener todos los novios que queramos y no somos malas mujeres. Empecemos a creer eso porque si pensamos eso evaluando a otras… estamos mal. Me parece que las chicas jóvenes tienen una cabeza distinto, tenemos que crecer, no podemos ser tan cuadradas”, concluyó Pampita en su programa.