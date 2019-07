Tras el video hot, Tini Stoesel y Sebasián Yatra se muestran muy mimosos en Tulum

A pesar de las ideas y vueltas o los rumores a cerca de esta joven pareja está disfrutando más que nunca de su noviazgo. Tini Stoessel (22) y Sebastián Yatra (24) disfrutaron de sus primeras vacaciones

Cabe destacar que días atrás Tini compartió en su cuenta de Instagram un video muy apasionada con Yatra en un espejo de la habitación de un hotel. Lo que sorprendió a todos es que Tini Stoessel terminó borrando la grabación. Aún no se saben bien las razones de querer borrarlo, pero lo cierto es que tuvo mucha repercusión, esa podría ser una razón de haber decidido borrar el video.

Ellos se mostraron super enamorados, besándose y de hecho se los ve jugando en las playas del mar Caribe. Dieron un paseo por la orilla y aprovecharon de los días lindos de sol para tomar un poco de sol.

También se puede ver en las fotos cómo Yatra le pasó el bronceador a su novia y jugando mientras con “su mano indiscreta” en la cola de Tini Stoessel.

Según reveló la revista ¡Hola! Argentina, ellos se encuentran hospedados en el exclusivo hotel Be Tulum, en donde las suites están valuadas entre 438 y 660 dólares por noche.

A pesar de estar en un exclusivo hotel, no temieron en mostrarse ahí mismo en el balneario con todos. Entre los dos ellos suman más de 24 millones de seguidores en la cuenta social de Instagram. No hay dudas de que este romance es uno de los más comentado por todos los fanáticos, algunos que apoyan y otros que no están de acuerdo con esta unión. Lo cierto es que en cada foto se puede ver el amor que se tienen.