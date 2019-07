Alberto Fernández aseguró que sus dichos sobre el Memorándum fue “una crítica política, no jurídica”

Ya como precandidato presidencial por el kirchnerismo, Alberto Fernández tuvo este miércoles su primera declaración en los tribunales de Comodoro Py. Lo hizo para declarar como testigo por sus dichos sobre el presunto encubrimiento de Cristina Kirchner cuando firmó el Pacto con Irán.

Según confiaron fuentes judiciales a Clarín, el ex jefe de Gabinete aseguró en su declaración que sus dichos eran "una crítica política, no jurídica" sobre la decisión de Cristina Kirchner.

Cuando se lo confrontó con sus dichos sobre que aquel planteo se fundaba en su experiencia como profesor de derecho, el candidato presidencial dijo que lo que buscó hacer fue una "extrapolación " de criterios jurídicos a la crítica política.

Vestido con un traje verde oscuro, Fernández llegó minutos después de las 10 a Retiro y se retiro alrededor de las 11. Estuvo alrededor de 50 minutos en el despacho judicial.

A la salida, detalló lo que había declarado: “Saben todos que he sido crítico. Saben todos que no estuve de acuerdo con aquella medida y también he dicho una y mil veces que es una cuestión política no judicial. La declaración por la que me preguntaron, que fue en el programa de Nelson Castro, fue la continuidad de una charla que yo tuve x radio Nelson Castro. Lo que yo había dicho previamente era un paralelo entre los cuestionamientos que hacía Nisman y la cuestión política. Por eso se habla de cómo funciona el encubrimiento en materia penal y cómo sería en lo político”, explicó.

"Nisman alguna vez había dicho además que tenía una serie de pruebas que nunca aparecieron y el cuestionamiento que hice en esta charla tiene que ver exclusivamente con el modo en el que el juez Rafecas aplicando lógicas absolutamente teóricas del derecho penal desestimó la denuncia. Yo entendía que merecía una mejor investigación. Fue siempre una opinión, por eso me llamó la atención porque me citaron acá a instancias de la querella", añadió.

Los dichos de Alberto Fernández

Entrevistado por Castro en febrero de 2015 -un mes después de la denuncia e inmediata muerte del fiscal Alberto Nisman- el ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner habló de "encubrimiento" en la firma del pacto con Irán, y afirmó que su ahora compañera de fórmula fue la ideóloga.

Aquellas palabras motivaron al abogado Tomás Farini Duggan, representante de un grupo de familiares de víctimas del atentado terrorista, a solicitar a Bonadio la citación a Fernández. Según su presentación, en la entrevista, "Fernández afirma que le dijo al fiscal (Alberto) Nisman que la existencia misma del tratado era la prueba del encubrimiento" del ataque, pese a que "no se logró concretar -lo acordado en el Memorándum- por circunstancias ajenas a la voluntad de Cristina Fernández de Kirchner".

La entrevista con Castro no fue la única ocasión en que Fernández se refirió a la supuesta responsabilidad penal de Cristina por la firma del pacto con Teherán. En una columna de opinión publicada por el diario La Nación el 16 de febrero de 2015, el ahora socio político de la acusada decía que "Cristina sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán sólo buscó encubrir a los acusados. Nada hay que probar".

En otro tramo de ese texto, repite que "senadores y diputados legitimaron con sus votos el encubrimiento de los supuestos asesinos", y que "sólo un necio diría que el encubrimiento presidencial a los iraníes no está probado".

En su apoyo a la marcha de silencio en memoria del fiscal Nisman, que se hizo esos días, Fernández cerraba su columna con una advertencia: "será el silencio el que erice la conciencia de quien traicionó el reclamo de justicia de los 85 muertos en el atentado contra la AMIA y el que deje al descubierto el encubrimiento intentado. Y será el silencio el que descubra la magnitud de la tragedia vivida. La misma tragedia que Cristina sólo podrá negar hasta que el silencio la aturda".

Más allá de aquella retórica, la justicia terminó dándole la razón a Alberto Fernández. Si bien la causa ya fue elevada a juicio y está en manos del Tribunal Oral Federal 8, una parte del expediente aún quedó en instrucción -la que involucra al ex jefe de Interpol, Robert Noble-, y en el marco de ese tramo que se encuentra en el juzgado de Bonadio es que se llamó a declarar a Fernández para este miércoles cuando además, Cristina regresa al país.

Nelson Castro también fue citado como testigo, y deberá presentarse ante el magistrado el jueves.

Pacto con Irán, a juicio

Hace un año, Bonadio dio por clausurada la instrucción iniciada por la denuncia de Nisman en enero de 2015, pero que recién pudo ser investigada desde 2017. El juez envió a juicio oral y público a Cristina Kirchner, Héctor Timerman (fallecido hace pocos meses), Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Luis D´Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil, Angelina Abona, Martín Mena, Andrés "Cuervo" Larroque, Alan Bogado y Eduardo Zuaín.

Todos ellos se encuentran procesados por estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado, al haber participado con diferentes roles en la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Sobre Cristina, además, cayó la primera orden de prisión preventiva, que el Senado rechazó cuando mantuvo sus fueros como senadora.

Durante la instrucción, la justicia determinó que existió un "plan criminal orquestado y puesto en funcionamiento" para "dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes" acusados del atentado contra la sede de la AMIA en 1994.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Lucía Salinas