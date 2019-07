En la actuación y la moda: Millie Bobby Brown lanza su línea de zapatillas

Millie Bobby Brown junto con la marca de zapatillas de Converse tendrá una colección con llamada “Millie By You”. Estará compuesta por seis pares de zapatillas super cancheras y basadas en la actriz de Stranger Things.

Se puede ver que la colección contiene fondos marinos, siluetas de ballenas y cordones de colores. Aún no se sabe cuándo será el lanzamiento para Latinoamérica, aunque se sabe que En Estados Unidos vna a estar disponible a partir del jueves 11 de julio.

Millie Bobby Brown ya es una de las diseñadoras más jóvenes de la firma. Su colección estará compuesta por zapatillas que, además de tener los mencionados diseños, vendrán en modelos con y sin plataforma

Será un gran año para Millie Bobby Brown, ya que estrenó la tercera temporada de Stranger Things, que ya es un éxito. Por otro lado, le espera un gran debut en la pantalla grande.

Será la protagonista en la película Godzilla: rey de los monstruos. Ella dijo muy emocionada: “Nunca estuve muy familiarizada con la criatura, pero cuando me llegó la propuesta no dudé ni un segundo. Me interesó el guión por su compromiso con la naturaleza y la preservación de las especies. También se centra en reflejar -más allá de la historia del monstruo- cómo se desarma una familia. Por otro lado quise probar cómo era hacer cine, que es bastante diferente a la televisión; los tiempos son más largos y los sets enormes”.

Millie Bobby Brown sin lugar a dudas no sólo es dedicada a su trabajo, sino también en todo lo social. Todos recuerdan el día que en los Kid´s Choice Awards llevó puesta una prenda la cual (fuera de etiqueta) tenía el nombre de las 17 victimas del tiroteo de Parkland como alegato frente a la manutención de armas.