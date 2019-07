Pampita quedó prácticamente al desnudo con una bikini de miniatura

No hay dudas de que Pampita es una de las modelos más exitosas de la Argentina, y que se convirtió en un ícono de la belleza nacional. La modelo de 41 años se mantiene vigente y con sus producciones demuestra que no hay estilo que le quede mal.

Como éste, por ejemplo. A través de sus redes sociales Pampita compartió el adelanto de una producción de fotos que hizo para la Revista Caras, y sus fans estallaron en elogios. “Adelanto revista”, escribió la top, arrobando a la revista y al fotógrafo.

En la imagen a Pampita se la puede ver con una bikini realmente muy finita, con varias tiras que se entrelazan en el abdomen y que se atan a los costados. Un detalle que llamó la atención es que, por el tamaño de la pieza en cuestión, bastantes partes del cuerpo de Pampita quedaron sin mucho para la imaginación.

“Que belleza que sos, un amor”, “¡¿Cómo hacés para tener ese lomazo?!”, “Hermosa”, y “Hermosa, saludos desde Salta, Argentina”, fueron algunos de los comentarios que Pampita recibió en esta foto donde se la ve tan sexy.

Mientras tanto, en los últimos días Pampita también fue noticia por otros motivos. Es que la semana pasada la también conductora confirmó que se encontraba “distanciada” de su novio, el empresario Mariano Balcarce.

Casi inmediatamente a Pampita la cuestionaron cientos de usuarios de las redes sociales donde ella tiene cuentas, quienes se mofaron del hecho de que, nuevamente, Pampita tuviera otra separación en tan poco tiempo (había comenzado a salir a comienzos de este año, en el verano).

Indignada, Pampita respondió con todas las letras a través de Twitter: “Que pena ver tantos comentarios de mujeres riendo y diciendo que me separé porque me metieron los cuernos. Primero que no es verdad, y segundo… no se hagan las feministas que saben de sororidad después, que de hermandad, apoyo y comprensión están demostrando muy poco”.