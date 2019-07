Alberto Fernández: “Me lo dijo el FMI, el Gobierno se comprometió a hacer una nueva reforma previsional y laboral”

El candidato del Frente de Todos apuntó contra Mauricio Macri y disparó: “Si quieren un presidente ajustador, no me voten a mi”.

El candidato a presidente del kirchnerismo, Alberto Fernández, apuntó este jueves contra el Gobierno al sostener que "se comprometió a hacer una nueva reforma previsional y laboral" después de las elecciones.

En tono de campaña, Fernández señaló que los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) dieron cuenta del supuesto compromiso del Gobierno, y sentenció que con él "no cuenten" para eso.

"Me lo ha dicho el FMI, el Gobierno se ha comprometido a una nueva reforma previsional y una nueva reforma laboral. Y eso es más miseria para los jubilados y para los que trabajan. Si quieren un presidente ajustador, no me voten a mi, voten a Macri", lanzó Fernández durante un acto de campaña junto a intendentes en William Morris.

Su discurso apuntó casi exclusivamente contra Macri, a quien acusó de 'apagar' la economía: "Han convencido a la gente de que no tiene derecho a tener aire acondicionado, o irse de vacaciones o ir al teatro o a comer una pizza con amigos. Vamos a levantar las persianas de las fábricas. Lo que único que me obsesiona es poner en marcha el trabajo de los argentinos", insistió.

También se refirió a la reunión que mantuvo con el gobernador cordobés Juan Schiaretti, y remarcó que él quiere ser "el presidente de todos".

Córdoba ha sido la provincia más esquiva para el kirchnerismo y Fernández ensayó un discurso conciliador: "Si alguna vez alguien pensó una Argentina sin los cordobeses ha sido una locura".

Con información de www.clarin.com