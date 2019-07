María Eugenia Vidal: "¿No es mejor tener un gobierno honesto que no te roba?"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal volvió a insistir sobre el rol que tendría La Cámpora si triunfa el Frente de Todos y en clave electoral, aspirando a la reelección, comparó a Juntos por el Cambio con el kirchnerismo: "¿No es mejor tener un gobierno honesto que no te roba?", se preguntó.

"La Cámpora no es un descalificativo, es una corriente política liderada por Máximo (Kirchner) y de la cual Kicillof (Axel) es parte. No es campaña sucia, di mi opinión desde una posición política, sin apelar a cuestiones personales", aclaró en diálogo con TN.

Consultada sobre cómo se hace campaña con la gente que expresa que su situación era mejor durante el kirchnerismo, Vidal respondió: "Definamos qué es estar mejor. ¿No es mejor tener un gobierno honesto que no te roba?, ¿Que hace dos mil obras como hemos hecho nosotros sin una sola denuncia de corrupción, donde toda la plata que con tu esfuerzo pones pagando tus impuestos la ves en 10 mil calles asfaltadas, en rutas que no se hicieron antes?".

"Han sido tres años y medio donde no desconocemos la realidad, para muchos ha sido difícil, más allá de que hayamos estado presente. El kirchnerismo a tratado de envolver con mentiras realidades inexplicables, les decían a los mas pobres que si ganaba Mauricio iban a perder la Asignación Universal por Hijo y era mentira. Usan determinado discurso que parece en la superficie defender a los mas débiles pero que en lo profundo esconde una mentira hace que la sociedad los acompañe", analizó con respecto al núcleo duro que aun apoya a Cristina Kirchner. "En esta campaña hay que debatir políticas públicas concretas, ¿Qué hicieron durante 28 años ellos y qué hicimos nosotros en tres años y medio?", agregó.

Al respecto sobre las encuestas que circulan en provincia de Buenos Aires, expresó que "es difícil predecir qué es lo que va a pasar. Hablando, escuchando y haciendo se construye un vínculo de confianza más allá de lo que diga cualquier encuesta".

Vidal también se refirió a los referentes del Frente de Todos y manifestó: "El problema no pasa por los nombres, sino por los valores y la forma de hacer política. No me peleo contra Cristina, ni contra Alberto (Fernández), ni contra Axel o Verónica (Magario), me peleo contra una forma de gobernar la provincia. Nadie enfrentaba la impunidad en Buenos Aires".

Sobre las recientes críticas de Alberto Fernández a periodistas que lo cuestionaron, la mandataria provincial dijo que durante el kirchnerismo "la libertad de expresión estuvo en peligro, no había libertad real, el escrache estaba avalado como metodología política, pretenden callarte, que no salgas a la calle". "Todavía veo discursos cargado de odio, interesados en fomentar la grieta", agregó.

La referente del gobierno concluyó haciendo referencia a un fragmento del libro "Sinceramente" donde Cristina Kirchner la define como "hada virginal": "Me dijeron Heidi, que Vidal es Macri, pareciera que Vidal nunca puede ser Vidal, que es difícil tolerar que una mujer gobierne la provincia más grande de la Argentina. Hay mucha oscuridad en los comentarios de Cristina, nunca lo hubiera esperado de un dirigente político. Me sorprendió el aplauso de muchas mujeres con el pañuelo verde, me shockeó. Es muy oscuro que alguien intervenga sobre tu vida íntima y sobre tu estado civil, si sos divorciada, viuda, joven, cómo si eso hiciera diferencia para hacer política. No pienso responder en ese nivel, yo no soy eso".

