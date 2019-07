Las 4 miniseries que podés ver (completas) en una tarde de invierno

Para la primera mitad de este año, tanto Netflix como HBO apostaron por las miniseries. Se trata de ficciones con guiones realistas o basados en hechos verídicos que cuentan con una sola temporada de duración. Cada una de ellas se puede ver en una tarde (o más bien dos).

Years and Years cuenta la historia de una familia británica que ve como el futuro se le viene por delante. Todo sucede en un lapso temporal de 15 años en el que transcurre de todo, entre avances tecnológicos, el auge del populismo y las cada vez más intensas tensiones internacionales.

Los Lyons tienen que lidiar con la crianza de una familia y su propia subsistencia en este contexto tan dramático y grotesco como la realidad misma.

When they see us hace referencia desde su título a una frase en particular: “cuando nos ven, así nos ven”. Esta serie esta basada enteramente en los acontecimientos reales de “los 5 del Central Park”, cinco jóvenes que en 1989 fueron acusados y condenados injustamente por una violación.

Se trató de cuatro jóvenes negros y uno latino, y el hecho de que la ficción salga en este momento no es ninguna casualidad. Apunta directamente a la creciente tensión racial en los Estados Unidos.

Fosse/Verdon trata las idas y vueltas de una relación entre un importante coreógrafo y director de Hollywood y la más fantástica bailarina de Broadway. Juntos, Bob Fosse y Gwen Verdon materializaron los más memorables musicales en la historia del entretenimiento estadounidense.

Además, tuvieron un tumultoso vínculo sentimental que viró entre el amor y el desamor a lo largo de cinco décadas.

Chernobyl es probablemente la miniserie del año y para muchos, la ficción más importante de los últimos tiempos aunque tiene mucho de real. Es la primera vez que un guión se enfoca de manera tan profesional en los acontecimientos de la planta nuclear de Chernobyl, en Ucrania.

La fatídica explosión que tuvo lugar en la noche del 26 de abril de 1986 tuvo graves consecuencias humanas. Además de las muertes que se le sucedieron, liberó una altísima radiación nuclear que se extendió por casi toda Europa. Todo esto bajo el más estricto silencio impuesto por la Unión Soviética.