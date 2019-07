Perotti lleva a sus amigos a Santa Fe

Como cada Viernes, reproducimos la excelente columna de Política del Diario La Opinión. La del día de hoy no tiene desperdicios

¿RAFAELINOS AL

EQUIPO DE PEROTTI?

El gobernador electo, Omar Perotti, tiene mandato hasta diciembre de 2021 como senador nacional, pero claro está que antes de que termine este año presentará se renuncia y le dejará el lugar a su sustituto, Roberto Mirabella, quien justo a fin de año concluye su gestión en la Cámara de Diputados de la Provincia -donde es vicepresidente 1º-.

Así las cosas, Perotti tiene en su agenda de tareas la conformación de su gabinete y coordinar la transición con el actual mandatario provincial, Miguel Lifschitz, quien en su última visita a Rafaela para encabezar el acto por el Día de la Independencia el martes pasado bajó el tono a cualquier discusión política y destacó que entregará una Provincia con bajo nivel de endeudamiento y con una importante cantidad de proyectos, muchos de ellos en marcha con fuente de financiamiento garantizada.

Respecto del Gabinete provincial, Mirabella dejó en claro que se convocarán a los mejores para cada cargo, incluso extrapartidarios si es necesario. Teniendo en cuenta la amplia conformación del frente que llevó a Perotti a la gobernación, cada uno de esos sectores que empujaron aspiran a tener participación para la cobertura de vacantes en las primeras, segundas o terceras líneas.

Por ahora nadie puede arriesgar. De todos modos, en radio pasillo de la Municipalidad de Rafaela se generan rumores y especulaciones. Aclaramos que son tan solo eso, versiones. Y sugieren que el jefe de Gabinete, Marcos Corach, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Marcela Basano, el secretario de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti e incluso el integrante del gabinete municipal, Mario Rossini, estarían en una lista borrador de Perotti.

No hay que descartar al actual concejal, Silvio Bonafede, quien termina su gestión parlamentaria en diciembre y que a principios de año se reunió con el propio Perotti. Recientemente, el edil admitió en una entrevista que está a disposición si Perotti cree que puede aportar en el Gobierno provincial, lógicamente el Ministerio de Salud por su condición de médico. También reconoció que en caso de que no lo convoquen no se va a quedar en su casa y que tiene pensado aportar como profesional pediatra ad honorem en alguno de los centros de salud de Rafaela.

VIOTTI Y SU FOTO

CON DE LA RUA

"Pude conocerte personalmente y charlar con vos. Una persona extremadamente honesta y gran defensor de la Democracia. El tiempo te dará el reconocimiento que te merecés. Hasta siempre Dr. Fernando De la Rúa", fue el mensaje que el joven concejal radical y ex candidato a intendente, Leonardo Viotti, escribió en sus redes sociales para acompañar una foto en la que se lo ve con el ex presidente de la Nación, que murió el martes pasado.

Hablando de radicales de Santa Fe, comenzó a distribuirse ayer la invitación desde el Comité Provincial una notificación para que los delegados asistan al Plenario convocado para el próximo jueves 18 de julio. Dos puntos figuran en el orden del día, el primero evaluar la situación política nacional y provincial en tanto que el segundo pretende definir el cronograma para las elecciones internas de renovación de autoridades y reglamento electoral.

Cabe recordar que en febrero la UCR santafesina fue intervenida por el Comité Nacional que preside Alfredo Cornejo con el único objetivo de que el partido se mude del Frente Progresista a Cambiemos en esta Provincia.

LAS BANDERAS NO

ESTAN A MEDIA ASTA

El Gobierno nacional dispuso decretar tres días de duelo nacional por la muerte del ex presidente Fernando de la Rúa. Implica que la bandera nacional debe permanecer izada a media asta en todos los edificios públicos de cada jurisdicción durante los tres días de duración aunque en cada provincia y municipio puede haber diferencias en la norma.

Más allá de los matices, desde el Partido Unir Distrito Rafaela manifestaron su "rechazo" al Ejecutivo Municipal de Rafaela e incluso del Concejo por no respetar el duelo en lo que hace a la bandera. "Hacemos responsables de tan tamaño desatino a todos nuestros gobernantes locales por no guardar el decoro correspondiente a la desaparición física de un Presidente Constitucional. Dicen respetar y no respetan. Dicen ser austeros y no lo demuestran, como en el caso del Impuesto a las Ganancias", fustigó el partido que tiene entre sus referentes locales a Jorge Quevedo.

CONCEJO SIN

AUDITORIA

Hace bastante más de un año que el presidente del Concejo, Lalo Bonino, anunció la realización de una auditoría hacia atrás que involucra gestiones de otros presidentes del cuerpo legislativo. Fue después de haber sido ampliamente criticado por tomar 20 mil pesos de la caja legislativa con el objetivo de solventar un viaje a Montevideo.

En junio del 2018 se convocó a un concurso de precios para que contadores coticen el precio de la hora de trabajo para revisar exhaustivamente las finanzas del Concejo y evaluar si todo estaba bien o se advertían irregularidades. En noviembre ya comenzaron a trabajar los auditores contratados.

La semana pasada se hizo una reunión a puertas cerradas en la oficina de Presidencia ante el pedido de los concejales de Cambiemos. ¿Qué querían saber? El informe del trabajo de los auditores del que ni siquiera tiene noticias el vicepresidente 1º, Jorge Muriel ni el vice 2º, Lisandro Mársico. En ese encuentro se habló de un borrador, el cual debía ser supervisado por Bonino. "No entendemos tanta demora, tanta transparencia que se pregona y no pasa nada. Encima nos dicen que el Presidente tiene que darle una mirada al borrador del informe de los auditores. ¿Cómo es eso? Eso no está bien, los responsables de este control deben presentar un informe y este ser compartido con todos los concejales", se quejó un integrante del Concejo por estos días.

SIN FONDOS PARA

UNA CARRERA

El intendente de Santa Fe y ex candidato a gobernador por Cambiemos, José Corral, dijo ayer que si la Provincia no le transfiere 60 millones de pesos a la Municipalidad, no se podrá realizar a mediados de septiembre la ya clásica carrera nocturna del Súper TC2000 en el circuito callejero de la capital provincial, la única de esas características en el calendario de la categoría.

Sin perder tiempo, el gobernador Miguel Lifschitz consideró que "es un despropósito gastar 60 millones en una noche".

Mientras tanto, en la Perla del Oeste se dijo por ahí que la segunda carrera del Turismo Carretera del año -prevista para septiembre- no estaría del todo confirmada. En mayo, cuando la categoría más popular de la Argentina se presentó en el Autódromo Ciudad de Rafaela en conmemoración del centenario de la primera carrera que organizó el club Atlético, el propio Lifschitz hizo el anuncio -a recordar que poco tiempo después se llevarían a cabo las elecciones provinciales-.

Por ahora es un run run...

Fuente: La Opinión