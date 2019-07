Estela de Carlotto: "Cuando los Kirchner asumieron ya tenían mucho dinero, sabían comprar e invertir bien"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, negó que los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner incrementaran su patrimonio mediante actos de fraude contra el Estado.

Indicó, en contraste, que "ellos ya tenían mucho dinero cuando asumieron", y aseguró que su pasar económico era un resultado de que "sabían comprar e invertir bien". "Si tuvieron más fue porque Néstor era un buen negociante", expresó en diálogo con Luis Novaresio en "LNE", que se emite por A24.

En particular, respecto de las causas que enfrenta la ex presidente Cristina Kirchner, dijo: "No hay nada probado, no le encuentran nada. De lo contrario, ya estaría presa. Creo que es una mujer honesta".

Además, Carlotto criticó al gobierno de Mauricio Macri, destacó la unción de Alberto Fernández como candidato presidencial e indicó que, según los cálculos de "Abuelas", restan alrededor de 300 nietos de desaparecidos por encontrar.



Sobre el Gobierno, y en particular el presidente Mauricio Macri, expresó: "Cuando en su campaña dijo que eramos un curro, ya hubo una señal negativa. No era extraño, nunca nos había recibido como jefe de Gobierno. La palabra curro es muy ofensiva y uno presagia lo que se viene, y lo sigue demostrando".

Además, aseguró que el argumento respecto de la herencia económica recibida de las administraciones anteriores "es un cuento". "El Gobierno anterior hizo mucho para el bienestar de su pueblo, aunque faltaba y seguramente se cometieron errores. Pero ahora tenemos comedores donde van no sólo los chiquitos, sino también los padres y abuelos", agregó.

En tanto, halagó la designación de Alberto Fernández, calificándola como "fantástica". "Hay tanta diferencia que va a ser compatible. Ella es una mujer de bríos y el es conciliador, tiene experiencia. Va a hacer el camino necesario y estar en contacto con todos los lugares con los que tenga que estar, aunque no le guste. Ella, en cambio, seguramente no iría a hablar con ciertos personajes", describió.

En otro pasaje de la entrevista, al ser consultada por su trabajo al frente de la organización de derechos humanos, Carlotto estimó que todavía restan encontrar alrededor de 300 nietos de desaparecidos durante última dictadura, y contó que hay casos nuevos que aparecen hasta el día de hoy debido a que "la familia lo había denunciado, pero no en Abuelas". Hasta ahora, la organización ha presentado 130 nietos.

Además, explicó que en el marco de un proyecto que se viene llevando a cabo desde hace 20 años con la Facultad de Ciencias Sociales, la organización ha creado un "archivo biográfico familiar", por el cual les entregan a los nietos recuperados testimonios de sus familiares -aún si ya han fallecido- recopilados durante distintas entrevistas llevadas a cabo durante años. "Si están listos para recibirlo, ahí van a escuchar las voces de los que no están", concluyó.

Con información de www.infobae.com