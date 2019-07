Cristina Kirchner difundió un audio del presidente de la Corte bonaerense en el que denuncia la existencia de "causas armadas artificialmente"

La senadora y precandidata a vicepresidente Cristina Kirchner replicó en sus redes sociales un fragmento de un discurso del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Eduaro de Lázzari, en el que denunció la existencia de "causas armadas artificialmente" y alertó por "el abuso del proceso judicial penal".

"Por favor, escuchalo atentamente. El que habla no es un político. No es oficialista. Tampoco es opositor. Es el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Imperdibles 2 minutos 56 segundos para entender lo que pasa en el Poder Judicial de tu país", publicó Cristina Kirchner en sus redes sociales.

En el audio se puede escuchar el tramo final del discurso de De Lázzari en la 5° Jornada de la Red de Jueces Federales, que se realizó la semana pasada en la ciudad bonaerense de Campana. En su alocución, el titular del máximo tribunal bonaerense aseguró que "hay otro dato de la realidad que se podría denominar 'el abuso del proceso judicial penal'. Es un dato que empezó a percibirse con mayor nitidez en el orden federal pero que ahora muestra sus síntomas también en el ámbito de la provincia de Buenos Aires".



"Estoy hablando de causas armadas artificialmente, estoy hablando de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante", detalló De Lázzari.

En esa línea, el magistrado sostuvo que "desde mi experiencia como Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, he notado un crecimiento exponencial de una situación en la cual, frente al desagrado o la disconformidad con una decisión judicial, inmediatamente se recurre a la denuncia contra el magistrado y estamos tramitando procesos de enjuiciamiento en los que son absolutamente cuestiones de tipo jurisdiccional, inclusive confirmadas por los tribunales superiores. Y ese inclusive da lugar a que se tenga que seguir todo un proceso en el cual hay que convocar a todo un tribunal, hay que hacer un sorteo de legisladores y de conjueces abogados, hay que hacer audiencias, reuniones, para finalmente desestimarlo, pero con un desgaste y con una incertidumbre que genera para el magistrado que realmente es injusta y que realmente no debiera ser de esa manera".

"La única herramienta que tenemos para combatir todo eso es el derecho. Con la ley en la mano tenemos que salir al cruce de esos, que por suerte no son generalizados, pero que realmente significan amenazas. Y el derecho ejercido con firmeza, con valentía, con independencia. El punto es que el Poder Judicial debe tener el rol de poder del estado que lamentablemente ha perdido. No puede ser el tributario de los otros poderes, no puede ser la Cenicienta, no puede depender de los dictados que se hagan desde los poderes políticos. Si ponemos el hombro en ese menester, creo que podremos salir al cruce de ese panorama sombrío que estaba mencionando", concluyó.

Rechazo de la Asociación de Fiscales

Tras la difusión de los dichos de De Lázzari, la comisión directiva de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación difundió un comunicado en el que manifestó su "profundo malestar y rechazo" a las declaraciones del presidente de la Corte Suprema bonaerense. "Las mismas, de indudable elocuencia fonética, transitan un marco de vaguedad e insustentabilidad que por su falta de identificación en casos específicos las tornan netamente inocuas", detalló la misiva.

Con información de www.infobae.com