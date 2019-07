Cristina: "Hicieron lo contrario a lo que prometieron"

Cristina Kirchner presentó su libro "Sinceramente" en Santa Cruz. La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos protagonizó el evento en el Boxing Club de Río Gallegos y como no podía ser de otra manera se metió en la carrera electoral y cuestionó al gobierno nacional por el uso de campaña sucia de cara a las elecciones de este año.

"Las campañas sucias es porque no tenes mucho para decir. Es un discurso violento, que genera violencia. ¿Por qué pasa? Enfrentamos una nueva campaña donde no pueden hacer promesas", sostuvo Cristina al comenzar su diálogo. Al respecto, agregó que "las campañas sucias tienen como características que no tienen propuestas o cuando mentiste mucho tenés que tapar tus mentiras".

Allí, la ex mandataria diferenció entre las promesas y las mentiras y afirmó que durante el gobierno de Macri "nunca intentaron hacer lo que prometieron, hicieron lo contrario". "Una cosa son las promesas y otra cosa son las mentiras y todo eso generó esta camapaña sucia", advirtió.



En este sentido, remarcó que "hay una logica confrontación entre lo que se dijo y la realidad. Ahí radica la falta de propuestas y la tragedia económica, ahí lo entendés: qué otra cosa pueden hacer que campaña sucia y violencia" ya que "no pueden ofrecer ni mostrar nada".



Siguiendo con este enfoque, sostuvo: "Si se trata de campaña sucia creo q estoy en el podio. A mi me preocupa la situación de los otros. En un país donde personas mueren de frio, lo mio es anecdótico. La realidad de la gente es la que hay que cambiar".



Sobre Aldo Rico en el desfile del 9 de Julio



En otro tramo de su presentación, Cristina respondió a la consulta de Marcelo Figueras sobre la presencia del ex carapintada Aldo Rico en el desfile oficial por el 9 de Julio y los dichos del ministro de Defensa y radical Oscar Aguad, quien dijo que el levantamiento carapintada fue algo "chiquito" y que no puso en riesgo la Democracia.



Sobre este tema, sostuvo: "Me impresionó mucho, me tocó estar en Buenos Aires en esa fecha. fueron jornadas muy tensas, jornadas donde la dirigencia de la renovación peronista apoyó al presidente Alfonsín, a la Democracia. Leí las declaraciones del ministro y me cuesta entender un montón, es su propio partido el que sufrió eso".

Fuente: Infonews