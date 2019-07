Domingo Cavallo apoyó a Macri con matices, criticó a Kicillof y elogió a Alberto Fernández

A pocos días de la muerte del ex presidente Fernando De la Rúa, desde Italia el ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo le apuntó al peronismo bonaerense y también "a gran parte del radicalismo" por el final del gobierno que integró en 2001, pero también se refirió a la la baja del dólar, mostró su apoyo a un nuevo mandato de Macri aunque con un "plan completo", reveló su aprecio por Alberto Fernández y criticó a Axel Kicillof.

Desde una zona rural de Italia, donde participa de una conferencia organizada por el economista Bob Mundell, Cavallo coincidió con otro ex ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, quien se mostró preocupado por la baja del dólar.

"Ahora el Gobierno no puede hacer cosas muy diferentes a las que está haciendo excepto que, en mi opinión, no debería dejar apreciar el peso tanto. Tendría que trabajar con bandas de flotación, digamos entre $ 43 y $ 45, si el tipo de cambio baja de $ 43 tendría que entrar a comprar el Banco Central", remarcó Cavallo en diálogo con el programa "Sábado tempranísimo" de radio Mitre.

A su vez, también puso el foco en las elecciones para la estabilización de la economía. "Fuera de estos detalles técnicos de manejo monetario, la gran solución a los problemas de Argentina va a venir con el nuevo gobierno. Creo que va a ser Macri, la gente le va a dar la posibilidad de tener un segundo mandato. Pero Macri en este segundo mandato va a tener que presentar un plan completo, que no sólo apunte a la estabilidad monetaria y de los precios, que es algo muy importante, sino también a un clima de crecimiento", afirmó Cavallo.

Y anticipó cuáles deberían ser los puntos fuertes en una próxima gestión de Macri. "Para lograrlo va a tener que poner mucho énfasis en el aliento a las exportaciones, pero no por tipo de cambio o una gran devaluación sino por eliminar todos los impuestos y todas las regulaciones que traban la actividad exportadora. Se necesita que, habiendo buenas perspectivas de desarrollo de actividades competitivas en Argentina, vengan muchas inversiones e incluso que los argentinos inviertan y haya un proceso de crecimiento importante", explicó Cavallo.

En su argumento, señaló críticas a la postura de quienes acompañan a Alberto Fernández y hablan de economía. "El problema que veo es que por las declaraciones que vienen haciendo, no tanto Alberto Fernández sino de La Cámpora y (Axel) Kicillof y los que lo acompañan, hablan de volver a una economía cerrada, con controles de cambio, una economía aislada del mundo y eso es un gran error. En ese tipo de organización económica no hay ninguna posibilidad de crecimiento y tampoco de estabilización", remarcó Cavallo que volverá al país el 2 de agosto.

Consultado sobre a quién votará en las próximas elecciones, Cavallo evitó dar una definición clara, aunque se inclinó por el actual Presidente. "Macri tiene más chances de resolver los problemas. No quiero hacer de esto una cuestión de a quién votaría yo, sino que es lo que la experiencia de lo que ha sido el gobierno de Macri y lo que fueron los 12 años anteriores del kirchnerismo, me dicen. No apruebo totalmente como fue la gestión de Macri, pero teniendo en cuenta la herencia que él recibió, que lamentablemente no fue explicada al principio...".

Y también dejó un párrafo para hablar de Alberto Fernández, el precandidato presidencial del Frente de Todos que la única vez que compitió en una elección como candidato fue por el espacio de Cavallo en la Ciudad. "Con respecto a Alberto Fernández, a quien aprecio y conozco bien, en mi opinión está muy condicionado por lo que ha sido la experiencia y lo que sigue siendo la opinión del kirchnerismo, sobre todo de la etapa de Cristina Kirchner y de Kicillof. Me parece que es una fórmula para el fracaso económico y político de la Argentina", sentenció el ex ministro de Economía que renunció en medio de la crisis económica de 2001.

La caída de De la Rúa

Cuatro días después de la muerte del ex presidente Fernando De la Rúa, Cavallo se refirió a los últimos días del gobierno en diciembre de 2001 y además de cargar contra el peronismo bonaerense apuntó al radicalismo.

"Creo que no fue no sólo el peronismo de la Provincia de Buenos Aires, sino también una gran parte del radicalismo. Duhalde lo confiesa, dice que con Alfonsín habían preparado un plan que le llevaron a De la Rúa y que De la Rúa no le prestó atención", señaló Cavallo.

Esta semana desde su blog ya había cargado contra Duhalde y su plan económico. "Ese plan antes me lo habían presentado a mí. El plan no era de ellos sino el de De Mendiguren y todo lo que quería De Mendiguren y la gente que lo acompañaba en 2001 era licuar sus pasivos en dólares a costa de desvalorizar totalmente los ahorros de la gente", agregó el ex ministro de Economía de Carlos Menem y De la Rúa.

Con información de www.clarin.com