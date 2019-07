Rogelio Frigerio: "Somos el gobierno más débil de la historia argentina"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, participó de la primera emisión del programa Algo que contarte, con la conducción de Carlos González Prieto, y se refirió, entre otros temas, a la fragilidad política del Gobierno, al rol del peronismo y la labor clave del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, en la construcción de gobernabilidad.

El contundente apoyo de Frigerio al titular del Congreso se da en un momento en que Monzó está cada vez más alejado de la mesa política del oficialismo y fue uno de los perdedores en el armado de listas legislativas para la próxima elección.

"Emilio ha sido clave en la construcción de gobernabilidad de este Gobierno tan débil, y lo sigue siendo porque sigue manejando una Cámara de Diputados adversa. Creo que merece un enorme reconocimiento el trabajo que hace y que hizo, esperemos que desde el lugar que el elija pueda seguir trabajando en la solución de los problemas nacionales", sostuvo el ministro.

En esa línea, explicó por qué considera que su gobierno es el "más débil de la historia": "Es un dato de la realidad, tenemos minorías muy marcadas en ambas Cámaras, tenemos solo cinco gobernadores sobre 24 provincias, tenemos un cuarto de la cantidad de intendentes de todo el país".

No obstante, en base a esa caracterización destacó la vocación dialoguista de Cambiemos: "Sin embargo, hemos logrado llevar adelante medidas que requerían mucho consenso y por eso estamos muy orgullosos de haber podido construir un país federal en serio, no desde la retórica sino que hoy las provincias tienen más recursos automáticos que no dependen de la voluntad de un funcionario del gobierno nacional".

Por otro lado, el ministro del Interior también hizo referencia a su pasado político y a su paso por el gobierno menemista, en el cual se desempeñó como subsecretario de Provincias en 1996 y secretario de Política Económica en el año 1998.

Consultado por González Prieto respecto a si veía similitudes entre el menemismo y el actual gobierno rescató "algunas coincidencias en términos de transformaciones".

Y agregó: "Lo que estamos haciendo en el ámbito energético es una transformación enorme y en los noventa también lo fue, al igual que en el 50 en el gobierno de Frondizi con la batalla del petróleo y hoy lo es aún más con todo el desarrollo de vaca muerta. Argentina se está transformando en una potencia energética y si seguimos en este camino de aquí a cinco años vamos a exportar más combustible que soja".

En 1958 Arturo Frondizi fue elegido presidente de la Nación. Rogelio Frigerio, abuelo del actual Ministro, desempeñó un papel esencial en ese triunfo porque fue quien impulsó la alianza con el peronismo, que se materializó en el histórico pacto secreto entre Frondizi y Perón, tanto que en los años siguientes cualquier acercamiento con el peronismo era tildado de "frigerismo". Unos 50 años después, el actual Rogelio Frigerio es uno de los principales impulsores de la apertura del gobierno al peronismo.

Con información de www.infobae.com