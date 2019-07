Finalmente, la Justicia detuvo al karateca que asesinó a golpes a un taxista

Esteban González Zablocki, acusado de asesinar a golpes de puño al taxista Jorge Gómez (52) en La Plata, quedó detenido en la DDI de La Plata tras presentarse ante la Fiscalía del doctor Juan Menucci y negarse a declarar.

"Vinimos a cumplir un acto procesal en virtud de la muerte del señor Gómez. Sorpresivamente el juez (Juan Pablo Massi) notifica a la Fiscalía respecto del efecto suspensivo y mandó a efectivizar la detención. Nuestro defendido quedó detenido", expresó Gabriel Mendi, abogado de González Zablocki en declaraciones a los medios.

Tras la muerte de Gómez, el fiscal Menucci modificó la carátula de la causa: de tentativa de homicidio pasó a "homicidio agravado por alevosía y ensañamiento". Fuentes judiciales de la Fiscalía le explicaron que el fiscal Menucci siempre pidió la detención, incluso previo al pedido de eximición que hizo la defensa del imputado.

La detención de González Zablocki se concretó luego de que el juez Massi desechara un pedido de eximición de prisión de la defensa del acusado. Es que el siguiente paso para que el karateca fuera detenido tenía que venir de un pedido de la fiscalía o de una revisión de la Cámara que revirtiera su decisión. Sin embargo, el magistrado no esperó y ordenó su detención el sábado tras la indagatoria en la que el karateca se negó a declarar.

En este momento, González Zablocki ya está en la DDI de La Plata, adonde permanecerá, por lo menos, hasta el lunes. Respecto al pedido de eximición, Menucci apeló bajo el argumento de que ese recurso debería ser rechazado "in limine" por improcedente.



"Vamos a plantear los recursos que creemos convenientes como para que la Cámara revise una resolución que, sin haber sido peticionada por la Fiscalía, de oficio el juez de Garantías tomó. El juez había dicho eso ayer y hoy lo cambió", agregó Mendi.



Luis María Villada, co-defensor de González Zablocki, declaró: "Lo sustentó en el cambio de carátula. Pero no era ni más ni menos que lo que tenía (el juez Massi) ayer para la defensa. Vamos a plantear los recursos necesarios para mejorar la situación de nuestro defendido, que se prestó al acto de la declaración pero se negó a declarar".

Antes de la detención, el juez Massi sostuvo que "la defensa presentó un pedido eximición de prisión y debemos respetar el orden jurídico conforme marca el código procesal de nuestra provincia. El fiscal va a recibir a las 18 a González y luego decidirá qué hacer". "Puede aprehenderlo 24 horas o solicitarme un nuevo pedido de detención", explicó Massi.



"¿Por qué debería estar detenido?", había preguntado el magistrado tras una consulta de este medio. El hombre fue liberado por primera vez el viernes por la tarde, casi a la misma hora en la que se confirmaba la muerte de Gómez. Finalmente, tras la presentación ante el fiscal, González Zablocki quedó detenido el sábado por la tarde.

"No es lo mismo la tentativa que la nueva caratula por la que se lo acusa. La pena es el doble. Pero yo debo atenerme a lo que me pida el fiscal. Si el fiscal me pide su detención, deberé analizar los fundamentos del pedido y ahí resolver el devenir de la causa", había declarado el magistrado. Un rato más tarde, fue él quien ordenó la detención.

"Está consternado. Se lo ve abatido y emocionalmente muy debilitado. Todos estamos sorprendidos porque quizá era algo que estaba en carpeta pero no se esperaba para este momento", indicó Villada.

El letrado relató que el hombre de 27 años "estuvo todo este tiempo en su casa". También narró que la noche que pasó en la DDI de La Plata "sintió los temores que cualquier persona tiene cuando está alojado por primera vez en una penitenciaria".

"No tengo acreditado que tenga conocimiento de artes marciales. Por lo menos de boca de él no lo tengo y no tengo posibilidad de certificarlo", completó Villada.

El caso

El violento hecho se produjo el pasado lunes a las 6 de la mañana en el cruce de las calles 136 y 50, en la zona del dique del Canal Santiago, en el sur del Conurbano bonaerense. La víctima, identificada como Jorge Alberto Gómez, de 52 años, mantuvo una discusión de tránsito con el conductor de una camioneta, quien frenó su vehículo y fue directo a golpear al taxista.

El agresor derribó a Gómez y continuó golpeándolo furiosamente en el piso. "Se subió al auto, hizo tres metros y se desvaneció. Después llegó al hospital en coma y no se despertó", contó Guadalupe, una sobrina de la víctima.

El taxista, padre de tres hijos, fue atendido en un primer momento en el Hospital Zonal General Agudos Horacio Cestino, de Ensenada, y luego trasladado al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas.







Antecedentes

El acusado de asesinar a un taxista tras una discusión de tránsito está siendo investigado también en una causa en la ciudad de Mar del Plata por golpear ferozmente a un amigo. El hecho habría ocurrido en el año 2013 y a Esteban González Zablocki se le inició una causa que tramita la fiscalía de Composición Temprana de Conflictos, por una feroz golpiza que le propinó en su momento a un amigo con el que había viajado a la ciudad balnearia.

"La saqué barata. Me dejó con serios traumatismos. Me propinó la misma cantidad de piñas. Quedé con una placa de titanio. Perdí un poco la visión. Después de varios meses volvió todo a la normalidad, pero después de algo así, nada vuelve a la normalidad", relató el joven que era el amigo de González, en declaraciones a Telefé.

Además, el joven contó que él y González Zablocki iban al mismo colegio y eran del mismo grupo de amigos. "Se enojó por una cosa básica que cualquier persona normal al otro día puede charlar. Estábamos durmiendo. Yo estaba acostado, mi lado derecho de la cara estaba expuesto y me propinó muchas piñas. Si no estaban mis amigos, no la contaba. Se le salió la cadena, por decirlo así. Cuando vi lo que le pasó al taxista, sentí los golpes en carne propia", relató el joven.

