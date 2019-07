¿Al consumo le llegó la era del deshielo? Consultoras ven una desaceleración de la caída

En función de la batería de medidas que lanzó el Gobierno para estimular el consumo, entre ellas, el regreso de las cuotas sin interés, sumado al cobro del aguinaldo y otros factores estacionales, en junio, se moderó -en parte- la tendencia negativa de las ventas comerciales.

Ese incipiente deshielo se vio más claramente en los locales comerciales conocidos como "a cielo abierto". Allí, las ventas minoristas siguieron mostrando una caída interanual del 12,2% pero evidenciaron un alza del 18,2% respecto del mes anterior (mayo), según los datos relevados por la Cámara de la Mediana Empresa (CAME).

"El Ahora 12, que en muchos comercios comenzó a aplicarse sin interés, demostró en poco tiempo que es una herramienta indispensable. Acompañado de una mayor liquidez en el mercado, se perciben signos positivos que generan expectativas de cómo se podrá reactivar el sector”, dijo el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, cuando se conocieron esos datos.

En el mismo sentido, un sondeo hecho por la consultora Focus Market a fines del mes pasado detectó que "en las últimas semanas, el uso promedio de los Planes Ahora 3, 6, 12 y 18 Cuotas tuvieron un crecimiento del 60 % en promedio, luego de haber caído en el primer trimestre, un 22 % en promedio".

Hacia adelante, según CAME, "las expectativas para los próximos meses continúan mejorando": el 41,5% de los comercios consultados por la cámara, espera que se recuperen las ventas en los próximos tres meses, cuando el mes anterior ese porcentaje había sido del 33,3% y en abril de 24,2%.

En uno de sus recientes análisis, la consultora Eco Go, agrega otro dato respecto del consumo: "en la comparación mensual desestacionalizada se observan incipientes cambios de tendencia. Las ventas de autos y motos se recuperaron, en gran medida gracias al plan Junio 0km", dijo. También la recaudación del IVA por parte de la AFIP, en términos reales mostró mejoras respecto de mayo, advirtió. "Y si bien las ventas minoristas (CAME) no mostraron una mejora sustancial en junio, se espera que lo hagan en los próximos meses traccionadas por el Ahora 12", pronosticó.

En el consumo masivo, en cambio, los brotes verdes aún no se están viendo, aunque sí una de desaceleración de la caída en las ventas, tanto en supermercados y almacenes como autoservicios mayoristas. Por caso, la consultora Kantar que mide el consumo en hogares, informó que la canasta, en mayo se contrajo un 6% a nivel interanual. Mientras que, en abril, la caída había sido del 7% y en marzo, del 11%.

También las ventas de los supermercados medidas por el INDEC mostraron una desaceleración en la caída entre marzo (-14,5%) y abril (-12,6%). Si bien, las mermas siguen siendo muy importantes.

En su relevamiento de junio sobre las ventas en los autoservicios, la firma Scanntech, advirtió que, "por cuarto mes consecutivo, se observó que algunas categorías tocaron su piso y empezaron a rebotar". "Creemos que podemos empezar a ver a partir del segundo semestre –de no haber algún efecto disruptivo y por otro lado, con paritarias, aguinaldo y efecto de algunas medidas para impulsar el consumo- una paulatina recuperación del consumo en el canal, o al menos, desaceleración de las caídas", señaló Gustavo Mallo, analista de esa consultora.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Natalia Muscatelli