Emilio Basavilbaso: "Este año, los aumentos de las jubilaciones estarán bien por encima de la inflación"

Emilio Basavilbaso dirige la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) desde 2015, cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri. Con 42 años, lo acompaña desde su gestión al frente de la ciudad de Buenos Aires, donde ejerció durante cuatro años la presidencia del Instituto de Vivienda. Cuando se lo consultó sobre su gusto por la política, aclaró que prefiere "la gestión", y se mostró confiado en que la mayor estabilidad económica jugará a favor del gobierno en las elecciones.

Llegó a Infobae algo sensibilizado, tras haber visitado a su abuela de 94 años, y remarcó que la prioridad de su gestión siempre fue la defensa de la niñez y de los adultos mayores, que son "los más frágiles y los que más necesitan del acompañamiento del Estado". En una entrevista, que duró más de media hora, el director ejecutivo del organismo habló de todo: de los créditos, de la discusión por una reforma integral del sistema, de la actualización de las jubilaciones y las asignaciones, de la litigiosidad y, entre otros temas, de la Reparación Histórica, que vence en diez días y que abre un signo de interrogación sobre qué sucederá con los casos no resueltos.

– El 21 de julio vence la Reparación Histórica y hay muchos jubilados expectantes sobre si se prorrogará o no el plazo para ingresar al plan. ¿Qué están pensando?

– La Ley dice que cierra el 21. En los casos de las personas que ya hicieron un acuerdo con la Anses, obviamente se va a respetar por más de que todavía no esté la homologación por parte de la Justicia. Y además, vamos a seguir trabajando con los casos más difíciles de personas que todavía no tienen en claro la propuesta. Queda un remanente de personas que, porque ya le había hecho otro juicio al organismo, o porque tienen alguna condición específica, hay que trabajarlo más manualmente.



– ¿Que no han firmado todavía el convenio?

– Claro. Pero, en definitiva, estamos cerrando una etapa que, como su nombre lo indica, es una Reparación Histórica. Más de un millón de jubilados recibieron la propuesta, la aceptaron, y hoy están cobrando, en promedio, $7.500 más por mes. Y es una Reparación Histórica porque se trata de pagar la jubilación en línea con los aportes que había hecho esa persona cuando estaba como un trabajador activo. Por otra parte, es un incentivo al trabajo registrado también porque da una señal de que los aportes se verán reflejados en una mejor jubilación.

– ¿Y cuántos son los casos que aún no están cerrados y que son más complejos?

– Es menos de un 5% del total de los jubilados, pero cada uno de esos casos es fundamental para nosotros y es muy importante porque atrás de cada uno hay una persona que viene esperando hace mucho tiempo. Por eso, lo vamos a seguir y vamos a estar ahí para continuar y para que pueda llegar a beneficiarse de la reparación histórica.

– ¿Cómo evolucionó la litigiosidad luego de la Reparación Histórica?

– La cantidad de juicios bajó en un 50%. Y eso es algo que llegó para quedarse en la Argentina, que es sanear este problema histórico que había con los jubilados, esta herida de años, que ya la gente no necesita hacer juicios para cobrar lo que corresponde. Todavía nos queda mucho trabajo por delante; el vaso medio lleno es que bajó a la mitad, que es muchísimo, pero el vaso medio vacío es que nos queda la mitad. Nosotros queremos terminar de solucionar todos los juicios para que la gente confíe. Otra cosa que también hemos mejorado mucho en estos años es que bajamos a la mitad el tiempo desde que se empieza la gestión de una jubilación hasta que se cobra.

– ¿Se están pagando a término las sentencias?

– Se están pagando bien. Este año, al igual que los dos años que pasaron, vamos a haber pagado el máximo de sentencias. Lo cual también es positivo porque no es que cerramos la puerta a que la gente tenga que elegir sí o sí la Reparación Histórica por sobre el juicio.

– ¿Cómo están funcionando los créditos Anses? ¿Cuántos otorgaron hasta ahora?

– Desde el relanzamiento, que hicimos hace casi tres meses, hemos entregado más de dos millones y medio de créditos. Estamos muy contentos con la respuesta porque vemos los resultados directamente en la calle. Uno de ellos es que el principal uso de los créditos es el mejoramiento de las viviendas, pintar una habitación, arreglar el baño, construir una pieza nueva, inclusive. Otro resultado que estamos viendo es que se está controlando lo que nosotros llamamos créditos usureros. Muchas de estas familias, al no poder acceder a un crédito en un banco, acudían a prestamistas del barrio que muchas veces se abusaban con una tasa de interés de 300% o 400%.

– ¿Qué tasa cobra la Anses y cuál es el monto promedio de crédito que sacan los beneficiarios?

– La tasa está entre el 45 y el 55%, dependiendo del plazo de devolución y el monto del crédito. Es la mitad o un poco menos de lo que están cobrando los bancos. Con respecto a los montos, en jubilados son créditos de hasta $ 200.000 y el promedio del crédito está actualmente alrededor de los 35.000 pesos. Nunca dejamos que la devolución mensual del crédito supere el 30% de lo que cobra. Porque es bueno que saquen un crédito, pero es malo que se sobre endeuden.

– ¿Cuánto llevan gastado de los $ 124.000 millones disponibles para el programa?

– Estamos llegando a la mitad del total del dinero que teníamos presupuestado para los créditos, así que venimos bien. Nos queda la otra mitad, así que tenemos mucho dinero disponible para este fin. Y es una política que vino para quedarse. La idea es que que sea una herramienta más para cuando una familia tenga que hacer un consumo extraordinario tenga la posibilidad de tomar un crédito a una tasa razonable.

– ¿Habrá algún aumento de las jubilaciones adicional a lo ya previsto?

– Nosotros hemos cambiado la forma en que se actualizan las jubilaciones y las prestaciones de la Anses. Ahora son cuatro aumentos por año. Y eso da previsibilidad, porque la gente ya sabe en el mes donde le va a venir el aumento y ya lo puede ir calculando, porque es sencillo; directamente está relacionado con inflación y con la evolución de los salarios. Para lo que resta del año, nos quedan dos aumentos más, según la ley vigente, que van a estar relacionados con la inflación.

– Con los aumentos ya dados, ¿las jubilaciones le ganan a la inflación?

– Hoy le venimos ganando, por poco, pero le venimos ganando. Y las estimaciones que tenemos indican que con el aumento de septiembre, que es el próximo, va a ser todavía un poco más la diferencia positiva con respecto a la inflación. Y la expectativa es que en el año estemos bien por encima.

– Y con respecto a la Asignación Universal, ¿habrá más fondos para otorgar otro aumento antes de fin de año?

– Nosotros venimos monitoreando la situación social; yo estoy recorriendo la calle todos los días, distintos barrios, distintas provincias del país. La realidad es que esta medida que tomamos en marzo fue muy positiva, de adelantar todos los aumentos a las familias de la Asignación Universal -hoy está en $ 2.650 por hijo-. Vamos a seguir la situación y, si hace falta, tomaremos las medidas correspondientes. Somos conscientes de que la situación no está fácil, que hay gente que le está costando llegar a fin de mes, pero lo que estamos haciendo desde el gobierno está ayudando a transitar estos meses difíciles de la mejor forma.

– ¿Cómo avanzó el control de las pensiones para evitar que se destinen a beneficiarios que no corresponde?

– Desde Anses, estamos colaborando con la Agencia Nacional de Discapacidad, que depende de la vicepresidente, Gabriela Michetti, para que justamente el dinero llegue realmente a las personas que tiene que llegar. Ahora se han detectado algunos casos de intermediarios que gestionaron algunas de estas pensiones en forma irregular y nosotros lo que más queremos es que ese dinero realmente vaya a personas que tengan discapacidad. Lo mismo en Anses. Detectamos fraudes muy importantes en algunas provincias del país, puntalmente en Santiago del Estero, en Formosa y en Mar del Plata, donde desbaratamos bandas de intermediarios, de gestores que se aprovechaban muchas veces de los adultos mayores y le entregaban beneficios en connivencia, a veces, con empleados del organismo.

-Trascendió que la Corte Suprema estaría por fallar en el caso "Badaro II". ¿Cómo podría impactar en el Gobierno?

– En primer lugar, es un fallo que se está tratando por estos días en la Corte Suprema, por lo que prefiero ser prudente y esperar lo que defina la Justicia. Pero sí lo que puedo adelantar es que nosotros, a diferencia de otras gestiones, fuimos avanzando con este caso específico de Badaro. De hecho, la Reparación Histórica responde, entre otros problemas, a los juicios de Badaro, que se hicieron principalmente entre 2003 y 2006.

– ¿Debe avanzarse en una reforma previsional integral como la que está planteando Brasil?

– Yo creo que, a través de aproximaciones sucesivas, el sistema tiene que estar permanentemente mejorando. Tiene que un sistema público y confiable. Y nosotros avanzamos muchísimo en tener este sistema, que es muy robusto. Cambiamos la fórmula sobre cómo se ajustan las jubilaciones y también establecimos un sistema de opcionalidad en cuanto a la edad, que esto también se está discutiendo mucho en el mundo. Porque tenemos esta buena noticia que cada vez vivimos más, pero eso a los sistemas jubilatorios les mete más presión. La salida que le encontramos es que las personas pueden trabajar hasta los 70 años si así lo desean.

– ¿Entonces no hay que hacer una reforma integral?

– Yo no creo en las reformas integrales de un día para el otro, sino que me gusta más hablar de aproximaciones sucesivas. Es decir, esto no es que de un día al otro se soluciona o se hace sustentable y eso dura para siempre, sino que el sistema tiene que ir evolucionando, como todo, como todas las leyes tienen que ir cambiando, mejorando, vienen nuevos empleos, empleos que tienen que ver más con las nuevas tecnologías y el sistema jubilatorio se va a tener que ir acomodando a esas nuevas realidades.

– ¿Y que sería lo próximo que hay que hacer en materia previsional?

– La realidad es que todavía nos queda trabajo con respecto a tener el mismo sistema para todos. Yo sueño con un sistema jubilatorio que sea el mismo para todos los argentinos. Avanzamos con distintos rubros, con distintos tipos de trabajo, pero todavía queda mucho trabajo por delante para que nadie tenga jubilaciones especiales.

– Hace poco implementaron el sistema de pago a través de Mercado Pago de las asignaciones familiares, ¿cómo está funcionando?

– En realidad, comenzamos con un piloto pequeño de 300 casos a empezar a pagar con medios electrónicos en este mes de julio y vamos a ver cómo nos va. Pero la idea de esto es que la gente tenga más opciones. Abrimos el juego para que se sumen todos. De hecho, hay un segundo jugador que ya se sumó también, no está solo Mercado Pago.

– ¿Cuál?

– Plus Pago. Y la idea es que se pueda sumar la mayor cantidad posible de empresas. Cuanta más competencia haya, mejor para nosotros.

– Se metieron en la disputa bancos-fintech con este tema.

– Nosotros no estamos ni de un lado ni del otro, la prioridad son las personas. Yo no voy a prohibir el uso de nuevas tecnologías en los pagos si es que la gente lo quiere.

