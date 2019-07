El mal momento de Cande Vetrano: reveló que sufre cientos de insultos en las redes sociales

Pasó en épocas de Alberto Migré, Andrea del Boca, y en las recordadas novelas de Alejandro Romay. Cuando los actores logran meterse por completo en la piel de su personaje las reacciones en la calle (o en las redes sociales) pueden ir para cualquier lado. Así lo vive Candela Vetrano desde que se puso el traje de Anna para su papel en ATAV, la novela de las noches de El Trece.

En este sentido, Candela Vetrano brindó una entrevista a Caras en donde se refirió a cómo reacciona la gente cuando publica material relacionado a la novela en sus redes sociales; así, explicó que -además de recibir felicitaciones- también es fuertemente criticada e insultada tanto por mujeres como por hombres que le brindan muchísimos comentarios machistas.

“Me llamaron muchísimo la atención las agresiones porque Anna, claramente, es una víctima y todo lo que hace es para buscar una salida porque quiere creer en el amor”, le dijo a Caras, mientras agregó: “A veces, me sorprenden algunos que dicen: ‘Anna sos una boluda’, ‘Dale bola a Córdoba’, ‘No seas tarada'”.

“Siento que si una mujer hubiese estado en el lugar del personaje de Córdoba sería una pesada, pero como es el hombre y encima es guapo, es diferente”, se sinceró Candela Vetrano. Y continuó: “Por suerte en la calle no me pasa; la gente tiene una reflexión de lo que hace tu personaje y me cuelgo hablando con ellos. Soy muy afortunada de ser parte de este equipo”.



Hablando del corazón, Cande Vetrano tiene una historia de amor muy romántica con Andrés Gil; su relación empezó de casualidad en Italia en diciembre de 2015, donde el actor estuvo viviendo por varios años desarrollando su carrera artística.