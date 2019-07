María Eugenia Vidal: "Me molesta que no reconozcan que hay una mujer que se la banca gobernando la provincia"

En plena campaña apuntando a su reelección, María Eugenia Vidal se refirió a las críticas que recibió por parte del kirchnerismo en sus años de gestión. "Me molesta que no reconozcan que hay una mujer gobernando la provincia que se la banca", expresó.

"No es la primera vez que enfrento el machismo de varones y mujeres. Sobre todo desde que decidí involucrarme políticamente en la provincia de Buenos Aires. En la campaña del 2015 era Heidi, que Vidal es Macri. Pareciera que Vidal nunca puede ser Vidal", manifestó en el programa Debo Decir al ser consultada por el comentario de Cristina Kirchner en su libro -"Sinceramente"- donde se refirió a ella como un "hada virginal".

Sobre la comparación con el Presidente de la Nación, dijo: "No me molesta que digan que Vidal es Macri, me molesta que no reconozcan que hay una mujer gobernando la provincia desde hace tres años y medio por primera vez en la historia que se la banca y que claramente es parte de un proyecto político que comparte pero que toma sus propias decisiones".

"Podemos tener diferencias pero nunca nos enojamos con Macri. Es una persona que escucha y no es para nada agresiva. Va a ser recordado como alguien valiente que se animó a tomar decisiones muy difíciles pero que eran necesarias".

Al respecto de la fórmula del Frente de Todos dijo que "si gana Alberto (Fernández), gobierna el pasado. Hay mayoría que va a responder a Máximo (Kirchner) y Cristina en el Congreso". Sobre el líder de La Cámpora manifestó que "es un dirigente muy importante que se proyecta como el futuro del kirchnerismo". Consultada por la candidata a vicepresidente dijo: "Lo que conozco de Cristina no me parece digno de admiración".

Ya metida en la contienda en territorio bonaerense criticó a su principal contrincante, Axel Kicillof: "Esta es una elección donde no se elige ministro de Economía, se elige gobernador". "Mi adversario no es un candidato, es un sistema. El Partido Justicialista gobernó la provincia 28 años. Kicillof puede ser una cara nueva pero el espacio sigue siendo el mismo", enfatizó.

La mandataria provincial hizo un repaso de la gestión de Cambiemos y evaluó que de las promesas que hicieron en 2015 "muchas se cumplieron: la lucha contra el narcotráfico, las obras, un país integrado al mundo, un gobierno honesto". Agregó que de cara a un eventual segundo mandato "falta derrotar la pobreza", y destacó: "Hay algo que todas las personas pobres tienen: una ventanilla del Estado y no un puntero. Hay cambios que tal vez no son en la factura que te llega a fin de mes pero hacen a tu dignidad y tu futuro".

Al respecto de Cristian Ritondo, ministro de Seguridad y candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, dijo: "Tiene un ciclo cumplido. Hablaría mal de mi pedirle que se quede cuatro años más si Mauricio lo necesita en el Congreso". Además, declaró que de triunfar en octubre, Federico Salvai "va a continuar como Jefe de Gabinete".

